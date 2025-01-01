  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بورصة فلسطين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2026

الإثنين 11 مايو 2026 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بورصة فلسطين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2026



رام الله/سما/

أفصحت بورصة فلسطين عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام2026، حيث بلغت صافي الخسائر (43) ألف دولارمقارنة مع صافي أرباح للفترة المقابلة من العام 2025 بقيمة 325 ألف دولار، أيبانخفاض نسبته113%.

وجاءت هذه النتائج بعد الانخفاض الملحوظ في العمليات التشغيلية المتمثلة في قيم وأحجام التداول للفترة المذكورة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2025، حيث بلغت قيمة التداول ما يقارب 42 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2025 أي بانخفاض نسبته 67%.

هذا وشهد مؤشر القدس انخفاضاً بنسبة 2.1% خلال الربع الأول 2026 ليغلق عند مستوى 606.63، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً نسبته 1.5% لتغلق عند مستوى 4.86 مليار دولار.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية قبل أن يتم لاحقاً إدراجها للتداول بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وهي الجهة المنظمة لإصدار وتداول الأوراق المالية في فلسطين، وتضم 47 شركة مُدرجة موزعة على خمسة قطاعات وهي البنوك، والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

شمس الكويتية تكشف عن الفنانين العرب الماسونيين ..

ترامب: رد إيران على مقترح السلام لا يعجبني وهو مرفوض تماما

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

المدعية العامة تعارض تعيين رئيس الموساد الجديد بسبب فضيحة لا اخلاقية..وبرنياع يرفضه

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية استعدادا لرد ترامب على إيران وقبل بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

ملادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات

مسيرات حزب الله المميتة ..ليبرمان: الجنود في لبنان أشبه بالبط في ميدان الرماية

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال