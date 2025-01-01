بورصة فلسطين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2026

أفصحت بورصة فلسطين عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام2026، حيث بلغت صافي الخسائر (43) ألف دولارمقارنة مع صافي أرباح للفترة المقابلة من العام 2025 بقيمة 325 ألف دولار، أيبانخفاض نسبته113%.

وجاءت هذه النتائج بعد الانخفاض الملحوظ في العمليات التشغيلية المتمثلة في قيم وأحجام التداول للفترة المذكورة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2025، حيث بلغت قيمة التداول ما يقارب 42 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2025 أي بانخفاض نسبته 67%.

هذا وشهد مؤشر القدس انخفاضاً بنسبة 2.1% خلال الربع الأول 2026 ليغلق عند مستوى 606.63، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً نسبته 1.5% لتغلق عند مستوى 4.86 مليار دولار.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية قبل أن يتم لاحقاً إدراجها للتداول بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وهي الجهة المنظمة لإصدار وتداول الأوراق المالية في فلسطين، وتضم 47 شركة مُدرجة موزعة على خمسة قطاعات وهي البنوك، والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.