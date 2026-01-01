كتائب القسام تشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس

الإثنين 11 مايو 2026 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تشيد بالاشتباك مع المقاومين بالقدس



غزة / سما/

 أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بالاشتباك الذي نفذه الشهيد/ أيمن الهشلمون في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ومن قبله للتصدي من قبل الشهيد عبد الحليم حماد لجنود الاحتلال في سلواد.

وعبر ابو عبيدة عن فخره بدفاع الأهالي بقوةٍ عن أنفسهم وأرضهم في وجه المستوطنين في مناطق الضفة المختلفة.

وأكد في تصريح له ان هذه الأعمال الفدائية ليست غريبةً على أهل الضفة باعتبارها تعبر عن عنفوان الشعب الفلسطيني ورفضه للظلم وعن العلاقة الطبيعية مع الاحتلال التي حاولت قوى الظلم تغييرها لسنوات عبر محاولة صناعة ما سموه الفلسطيني الجديد.

ودعا الـشباب للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود الاحتلال والمستوطنين الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدةٍ على الأرض، وأن يكونوا على ثقةٍ بأن عصاهم وسكينهم يساوي وقعها على الاحتلال رشقات الصواريخ.

