نضارة بشرة الرجل في 10 دقائق فقط: روتين منزلي بسيط وفعّال

في عام 2026، لم تعد العناية بالبشرة مقتصرة على النساء أو على روتين طويل ومعقد، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من أسلوب حياة الرجل العصري. ومع تسارع نمط الحياة وضيق الوقت، باتت الحاجة أكبر إلى روتين سريع وفعّال لا يتجاوز 10 دقائق يوميًا، يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ونقيًا دون مجهود كبير.

فيما يلي خطوات بسيطة تساعد على بناء روتين يومي متكامل للعناية ببشرة الرجل:

1- تنظيف البشرة (حوالي دقيقتين)

تبدأ العناية الفعلية بتنظيف الوجه باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة. ويفضل اختيار منتجات تحتوي على مكونات لطيفة مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد، لأنها تنظف المسام بعمق دون التسبب في جفاف الجلد. كما يُنصح باستخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن للحفاظ على الزيوت الطبيعية للبشرة.

2- التقشير الخفيف (مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا)

يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين ملمس البشرة. لكن لا يُفضل استخدامه يوميًا، بل بشكل محدود لتجنب التهيج. وتُعتبر المنتجات الحديثة التي تعتمد على الأحماض اللطيفة خيارًا أفضل من المقشرات الخشنة التقليدية.

3- التونر أو إعادة توازن البشرة (دقيقة واحدة)

يُعد التونر خطوة مهمة لإعادة توازن البشرة بعد الغسل، كما يساعد في تقليل مظهر المسام. ومع تطور منتجات العناية، أصبحت التونرات الخالية من الكحول والغنية بمضادات الأكسدة أكثر شيوعًا، نظرًا لقدرتها على تهدئة البشرة وترطيبها.

4- الترطيب (حوالي 3 دقائق)

الترطيب هو العنصر الأساسي للحفاظ على نضارة البشرة، حتى للبشرة الدهنية. ويفضل استخدام مرطب خفيف سريع الامتصاص وغير دهني، مع خصائص تحمي البشرة من التلوث البيئي، وهو من أبرز اتجاهات العناية الحديثة.

5- واقي الشمس (خطوة ضرورية يوميًا)

لا تقتصر أهمية واقي الشمس على الأيام المشمسة فقط، بل يجب استخدامه يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التصبغات وشيخوخة الجلد المبكرة. ويُنصح باختيار واقٍ بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

خلاصة الروتين اليومي (10 دقائق فقط):

تنظيف الوجه: دقيقتان

التونر: دقيقة واحدة

الترطيب: 3 دقائق

واقي الشمس: 2 إلى 3 دقائق

(اختياري) سيروم: دقيقة واحدة

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للرجل الحفاظ على بشرة صحية ونضرة دون الحاجة إلى وقت طويل أو روتين معقد، مما يجعل العناية بالبشرة عادة يومية سهلة وفعّالة.