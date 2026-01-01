3 بدائل قوية لشاشات الكمبيوتر تتفوق على Samsung في السعر مقابل الأداء

سما / وكالات /

ند التفكير في شراء شاشة كمبيوتر جديدة، غالباً ما تتصدر Samsung قائمة الخيارات لدى كثير من المستخدمين، نظراً لسمعتها الكبيرة وخبرتها الطويلة في عالم الشاشات. لكن هذه الشهرة لا تعني بالضرورة أنها الخيار الأفضل دائماً من حيث القيمة مقابل السعر، خاصة مع اشتداد المنافسة في السوق.

خلال السنوات الأخيرة، برزت شركات تقدم بدائل قوية بمواصفات متقدمة وأسعار أكثر تنافسية، ما يجعل قرار الشراء يعتمد بشكل أكبر على المقارنة الدقيقة، وليس فقط على اسم العلامة التجارية.

“ديل”.. أداء قوي وأسعار تنافسية

تُعد Dell من أبرز المنافسين في سوق الشاشات، حيث توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات. في الفئة الاقتصادية، تقدم شاشات بمواصفات جيدة مثل دقة Full HD وترددات تحديث أعلى بأسعار أقل مقارنة ببعض طرازات Samsung.

أما في الفئة الاحترافية، فتدخل بقوة من خلال سلسلة Alienware الموجهة للألعاب، والتي تقدم معدلات تحديث مرتفعة وتجربة بصرية متقدمة، غالباً بسعر أقل من نظيراتها لدى سامسونغ، ما يمنحها أفضلية واضحة لدى المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي.

“MSI”.. وجهة اللاعبين الأولى

برزت MSI كخيار مفضل لعشاق الألعاب، بفضل تركيزها على تقديم شاشات بمواصفات تلبي احتياجات اللاعبين، مثل معدلات التحديث المرتفعة وزمن الاستجابة السريع.

وتتفوق العديد من شاشاتها على نظيراتها من Samsung، سواء من حيث الأداء أو السعر، خاصة مع اعتمادها على تقنيات مثل Rapid IPS التي تعزز جودة الألوان والتباين، ما يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة ووضوحاً.

“أسوس”.. توازن بين الأداء والسعر

تتمتع ASUS بخبرة كبيرة في مجال مكونات الحواسيب، وهو ما ينعكس على جودة شاشاتها. تقدم الشركة خيارات متعددة تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، سواء للاستخدام اليومي أو الاحترافي.

وفي الفئات العليا، تطرح أسوس شاشات بدقة 4K ومعدلات تحديث عالية جداً، مع تقنيات عرض متقدمة قد تتفوق في بعض الحالات على تقنيات Samsung، خصوصاً في البيئات ذات الإضاءة العالية.

هل ما تزال “سامسونغ” خياراً مميزاً؟

رغم المنافسة المتزايدة، لا يمكن إنكار أن Samsung لا تزال لاعباً رئيسياً في سوق الشاشات، خاصة مع سلسلة Odyssey التي تحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين.

لكن الواقع الحالي يشير إلى أن شركات مثل Dell وMSI وASUS أصبحت تقدم بدائل قوية قد تتفوق من حيث السعر أو المواصفات، ما يجعل المقارنة الدقيقة ضرورة قبل اتخاذ قرار الشراء.

في النهاية، لم يعد الاختيار الأفضل مرتبطاً بالعلامة التجارية فقط، بل بمدى توافق الشاشة مع احتياجات المستخدم وميزانيته، وهو ما يفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً وذكاءً في السوق.