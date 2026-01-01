شمس الكويتية تكشف عن الفنانين العرب الماسونيين ..

سما / وكالات /
في ظهور جديد أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تصدرت الفنانة شمس الكويتية المشهد الإعلامي بعد حلولها ضيفة على بودكاست “مساحة خاصة”، حيث قدّمت سلسلة من التصريحات الصريحة التي كشفت جانبًا إنسانيًا وعاطفيًا غير مألوف في حديثها العلني، متطرقة إلى تفاصيل شخصية ومواقف مؤثرة مرّت بها خلال الفترة الأخيرة.
خلال الحوار، تحدثت شمس بوضوح عن ما وصفته بـ“رؤى متكررة للموت”، مشيرة إلى أنها عاشت خلال شهرين فقط ثلاث تجارب حلمية أثّرت بشكل كبير على حالتها النفسية. وقالت إن هذه الأحلام جعلتها تشعر بحالة من القلق والاضطراب، خاصة أنها كانت ترى نفسها وحيدة في لحظات النهاية، الأمر الذي انعكس على شغفها بالحياة لفترة قصيرة.
كما فتحت الفنانة قلبها للحديث عن علاقتها بوالدتها، ووصفتها بأنها “نقطة القوة الأساسية” في حياتها، مؤكدة أن اهتمامها بصحة والدتها يمثل الدافع الأكبر الذي يمنحها الاستمرار والطاقة في مواجهة ضغوط الحياة اليومية.
وفي جانب آخر من الحوار، استحضرت شمس الكويتية ذكرى لقائها الأخير مع الراحل الدكتور ضياء العوضي قبل وفاته بأيام قليلة، مشيرة إلى أنه كان يعمل بشغف كبير وكأنه يشعر بدنو أجله، حيث كان يحرص على نقل أفكاره العلمية ونظرياته المتعلقة بتوازن الجسد. وانتقدت في الوقت نفسه ما وصفته باستغلال بعض الأشخاص لوفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات، مؤكدة ضرورة احترام خصوصية الموت وتقدير إرثه العلمي.
كما تطرقت شمس إلى موضوع الأمومة في عصر السوشيال ميديا، معتبرة أن بعض الممارسات الحالية قد شوّهت مفهوم التربية، حين أصبح التركيز على الظهور الإعلامي يفوق الاهتمام الحقيقي بالأبناء، مشددة على أن التربية مسؤولية يومية تتطلب حضورًا واهتمامًا حقيقيًا بعيدًا عن الاستعراض.
وفي ما يتعلق بالاتهامات المتداولة حول ارتباطها بالماسونية، نفت شمس الكويتية هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تمتّ لها بأي صلة، واعتبرت أن مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق محاولات التشويه المرتبطة بكل شخص يقدّم أفكارًا مختلفة أو يسعى إلى طرح رؤى غير تقليدية. وأشارت إلى أنها خلال فترة إقامتها في لوس أنجلوس سمعت عن بعض الأحاديث المتعلقة بفنانين عرب، لكنها فضّلت عدم الخوض في التفاصيل، مؤكدة أن أفكارها وسلوكها تنطلق من قناعات شخصية قائمة على القيم الإنسانية.
هذا الظهور أعاد شمس الكويتية إلى دائرة النقاش بقوة، بين من أشاد بصراحتها وجرأتها، ومن توقف عند حساسية المواضيع التي طرحتها، ليبقى اللقاء واحدًا من أكثر حواراتها إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.