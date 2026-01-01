"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

سما / وكالات /

حدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسائله الأخيرة ثوابت استراتيجية تجاه "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز لخصتها وكالة "فارس" في 10 نقاط أقرب إلى الوصايا من غيرها.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" النقاط التي حددها المرشد وشملت الوجود الأمريكي والأجانب في أراضي ودول الخليج، بالإضافة إلى "إزالة سوء استغلال مضيق هرمز".

يُعدّ وجود الأمريكيين وتمركزهم في أراضي دول الخليج الفارسي العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة.

عجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها. مستقبل مشرق لمنطقة الخليج الفارسي، بعيدًا عن أمريكا، وفي خدمة تقدم ورفاهية ورخاء شعوبها.

مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه الخليج الفارسي وبحر عُمان. لا مكان للأجانب الأشرار في الخليج الفارسي إلا في أعماق مياهه.

سلسلة انتصارات إيران الإسلامية في الخليج الفارسي، طليعة نظام جديد في المنطقة والعالم. تأمين منطقة الخليج الفارسي بالشكر العملي لنجاح إدارة إيران لمضيق هرمز.

إزالة ارضيات سوء استغلال العدو لمضيق هرمز. ضمان راحة وتقدم شعوب المنطقة بالقواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.

ابتهاج قلوب الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية الناجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.