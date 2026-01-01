  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

الإثنين 11 مايو 2026 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز



سما / وكالات /

حدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسائله الأخيرة ثوابت استراتيجية تجاه "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز لخصتها وكالة "فارس" في 10 نقاط أقرب إلى الوصايا من غيرها.

 وذكرت وكالة أنباء "فارس" النقاط التي حددها المرشد وشملت الوجود الأمريكي والأجانب في أراضي ودول الخليج، بالإضافة إلى "إزالة سوء استغلال مضيق هرمز".

يُعدّ وجود الأمريكيين وتمركزهم في أراضي دول الخليج الفارسي العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة.

عجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها. مستقبل مشرق لمنطقة الخليج الفارسي، بعيدًا عن أمريكا، وفي خدمة تقدم ورفاهية ورخاء شعوبها.

مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه الخليج الفارسي وبحر عُمان. لا مكان للأجانب الأشرار في الخليج الفارسي إلا في أعماق مياهه.

سلسلة انتصارات إيران الإسلامية في الخليج الفارسي، طليعة نظام جديد في المنطقة والعالم. تأمين منطقة الخليج الفارسي بالشكر العملي لنجاح إدارة إيران لمضيق هرمز.

إزالة ارضيات سوء استغلال العدو لمضيق هرمز. ضمان راحة وتقدم شعوب المنطقة بالقواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.

ابتهاج قلوب الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية الناجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

الموساد: الحرس الثوري بات منهكاً والمفاوضات بين ايران وأمريكا ستنفجر ..

نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

ايران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

كوريا الشمالية تُعدِّل دستورها: ضربة نووية تلقائية حال اغتيال كيم

نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

يورام كوهين: "دولة (الشاباك) تتصدع" و"نتنياهو خطر على الديمقراطية"

الأخبار الرئيسية

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال

وثيقة إسرائيلية تُظهر تصنيع حماس مئات القذائف شهريا في غزة وتجنيد مقاتلين جدد

ترامب: رد إيران على مقترح السلام لا يعجبني وهو مرفوض تماما