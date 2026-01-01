  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

التلفزيون الإيراني يصف المقترح الأمريكي المُقدم لإنهاء الحرب بأنه “استسلام”

الإثنين 11 مايو 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الإيراني يصف المقترح الأمريكي المُقدم لإنهاء الحرب بأنه “استسلام”



سما / وكالات /

وصف التلفزيون الرسمي الإيراني الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين بأنها أنها “استسلام إيران”. جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون مساء الأحد، بشأن مسودة المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي ردَّت عليه طهران. وورد في البيان: “رفضت طهران الخطة الأمريكية التي تعني استسلام إيران في مواجهة مطالب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المفرطة”. وأشار إلى أن المقترح الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة تضمَّن مطالبة واشنطن بدفع تعويضات عن الحرب، والاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز. ولفت إلى أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

بدوره، اعتبر الرئيس ترامب الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب “غير مقبول”. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية. واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

الموساد: الحرس الثوري بات منهكاً والمفاوضات بين ايران وأمريكا ستنفجر ..

نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

ايران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

كوريا الشمالية تُعدِّل دستورها: ضربة نووية تلقائية حال اغتيال كيم

نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

يورام كوهين: "دولة (الشاباك) تتصدع" و"نتنياهو خطر على الديمقراطية"

الأخبار الرئيسية

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال

وثيقة إسرائيلية تُظهر تصنيع حماس مئات القذائف شهريا في غزة وتجنيد مقاتلين جدد