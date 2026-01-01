التلفزيون الإيراني يصف المقترح الأمريكي المُقدم لإنهاء الحرب بأنه “استسلام”

وصف التلفزيون الرسمي الإيراني الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين بأنها أنها “استسلام إيران”. جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون مساء الأحد، بشأن مسودة المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي ردَّت عليه طهران. وورد في البيان: “رفضت طهران الخطة الأمريكية التي تعني استسلام إيران في مواجهة مطالب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المفرطة”. وأشار إلى أن المقترح الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة تضمَّن مطالبة واشنطن بدفع تعويضات عن الحرب، والاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز. ولفت إلى أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

بدوره، اعتبر الرئيس ترامب الأحد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب “غير مقبول”. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية. واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.