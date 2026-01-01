نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الاثنين في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه برغبته في دخول إيران فعليا لإخراج المواد النووية المخصبة منها.

وفي هذه المقابلة، وهي واحدة من مقابلات عديدة أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية في ظل غيابه عن المقابلات في إسرائيل، أكد نتنياهو مجدداً عزمه على إلغاء المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل بشكل كامل خلال العقد المقبل.

كما نفى التقارير التي تفيد بأنه ضغط على ترامب لشن الحرب من خلال تقديم تقييمات متفائلة للغاية بأن النظام الإيراني سيسقط قريباً، قائلاً: "كنا نعلم بوجود حالة من عدم اليقين".

وقال إن إيران لا تزال تمتلك مواد نووية مخصبة، وجماعات إرهابية تابعة لها، وصواريخ باليستية يجب التعامل معها.

وعندما سُئل عن كيفية إزالة اليورانيوم المخصب، أجاب نتنياهو بأن أفضل طريقة هي "الدخول وإخراجه".

وأشار نتنياهو إلى أن "الرئيس ترامب قال لي: أريد الدخول إلى هناك". وقال إن العمل العسكري ممكن، مضيفا أن الأفضلية هي القيام بذلك في إطار اتفاق.

وصرح نتنياهو بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في الدعم المالي الأمريكي وإلغائه تماما، والذي يبلغ حاليًا 3.8 مليار دولار سنويا.

وقال نتنياهو: "أريد خفض الدعم المالي الأمريكي والمكون المالي لتعاوننا العسكري إلى الصفر"، موضحًا أنه شارك الخطة مع الرئيس ترامب.

ودعا إلى البدء الفوري في عملية الاستقلال الاقتصادي وتوزيعها على مدى السنوات العشر المقبلة، دون انتظار انعقاد الكونغرس القادم.

وأُجريت المقابلة بعد ساعات قليلة من الغارات الإسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

واستبعد نتنياهو إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران يُبقي حزب الله على حاله، موضحا أن إيران مهتمة بالحفاظ على الحزب لمواصلة احتجاز المواطنين اللبنانيين كرهائن وتهديد المدن الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن حزب الله كان يمتلك قبل الحرب نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، واصفاً إياها بأنها "أكبر كثافة في العالم" من هذه الأسلحة.

وادعى أن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من هذه المنظومة، لكنه أضاف أن الحزب لا يزال يمتلك آلاف الصواريخ وبعض الصواريخ الباليستية.

وقال "إن حزب الله كان قد نشر قبل الحرب نحو 5000 عنصر من قوات الرضوان، مستعدين لغزو الجليل، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديداً بتكرار هجوم 7 أكتوبر، بل وأكثر من ذلك".

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي صدّ هذه القوة وأنشأ حزاما أمنيا يمنع النيران على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في أن يؤدي ضعف النظام في إيران أو سقوطه إلى انهيار شبكة الوكلاء بأكملها، والتي تضم حزب الله وحماس والحوثيين في اليمن.

وتطرق نتنياهو إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه قدم صورة متفائلة للغاية في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير/شباط، مفادها أن إسقاط النظام الإيراني أمرٌ مضمون. ونفى نتنياهو التقرير، مؤكدا أن الزعيمين اتفقا على وجود قدر كبير من عدم اليقين والمخاطرة في أي عمل عسكري.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى تقارب غير مسبوق من جانب الدول العربية نتيجة للقتال. وقال إن هناك مساعٍ من جانب الدول العربية لتعميق تحالفها مع إسرائيل في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، بهدف ردع النظام الإيراني.

فيما يتعلق بمسألة التدخل الصيني، أكد نتنياهو أن بكين زودت إيران ببعض مكونات إنتاج الصواريخ.

وأوضح أنه لا يرضى بذلك، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل الموضوع قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما تطرق نتنياهو إلى روسيا في المقابلة، مدعيا ​​أن دعمها العسكري المباشر لإيران ليس ذا أهمية كبيرة و"ليس قضية جوهرية" في الصراع الحالي. وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو قد قدمت لإيران مساعدات استخباراتية، امتنع عن الإجابة.

وجدد التزام إسرائيل بنزع سلاح غزة ومنع حماس من تشكيل تهديد في المستقبل، وأكد أنه سيختار الوقت والظروف المناسبة للقيام بذلك إذا لم يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية.

وشدد نتنياهو على أن هدفين رئيسيين من الاتفاق الذي تحدث عنه سابقا لم يتحققا: نزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع. ووفقًا له، نجحت إسرائيل في تقليص مصانع الأسلحة في غزة بشكل كبير، وقطع طرق التهريب، لا سيما عبر طريق فيلادلفيا، لكن حماس لم تفِ بالتزامها بنزع السلاح.