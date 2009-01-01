مقر خاتم الأنبياء : تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال "وارد" وتضع قواعد جديدة لادارة هرمز والخليج

طهران / وكالات /

قال مسؤول عسكري إيراني، السبت، إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال "وارد"، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي، نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلحة، قوله إن "تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".

وأعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرض تطبيق "قواعد جديدة" لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفقا لتعليمات المرشد مجتبى خامنئي.

وأشار البيان إلى أن "القواعد الجديدة" تتضمن كيفية إدارة إيران للخليج العربي ومضيق هرمز.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستعمل، بفضل "سيطرتها وهيمنتها" على خط ساحلي يبلغ طوله ألفي كيلومتر، في الخليج العربي ومضيق هرمز، على جعل هذه المنطقة المائية "مكانا آمنا ومريحا" للشعب الإيراني.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية بشأن "القواعد الجديدة".

وفي سياق آخر، اتهم محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، والقائد العام السابق للحرس الثوري، وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بأنه "يفتقر إلى الخبرة والمعرفة".

وقال رضائي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الولايات المتحدة ستتعلم الكثير من الدروس في الخليج وبحر عُمان".

وأضاف أن هيغسيث، لو لم يكن "عديم الخبرة والمعرفة، وكان على دراية بالجغرافيا وتعقيدات إيران والخليج ومضيق هرمز، لما كان قد أدخل الجيش الأميركي اليوم في مستنقع لا يستطيع التقدم فيه ولا التراجع".