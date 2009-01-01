ترامب يهدد بغزو كوبا : عليهم الاستسلام ..

السبت 02 مايو 2026 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عسكري أمريكي قبالة سواحل الجزيرة، وذكر إمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من الساحل.

وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "سنرسل إحدى سفننا الكبيرة، ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، ستأتي وتتوقف على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون: "شكراً جزيلاً، نحن نستسلم".

وأوضح أن كوبا لديها مشاكل.

وقد أشار ترامب سابقًا إلى أن كوبا قد تصبح الهدف التالي للولايات المتحدة بعد حل النزاع مع إيران.

في الأشهر الأخيرة، هدد الرئيس الأمريكي بشكل منتظم باتخاذ إجراءات ضد السلطات الكوبية.

