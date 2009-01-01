ترامب: الأفضل عدم الاتفاق مع إيران وإسرائيل حليف رائع في الحرب ..

وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تكون "أفضل حالاً"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت تبدو فيه المفاوضات متعثرة مجدداً.

وأضاف ترامب خلال حدث في ولاية فلوريدا: "بصراحة، ربما نكون أفضل حالاً دون إبرام أي اتفاق، هل تريدون معرفة الحقيقة؟ لأننا لا يمكننا السماح لهذا الوضع بالاستمرار، لقد طال أمده".

وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب قبل مغادرته إلى فلوريدا، إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء النزاع.

كما أوضح للصحافيين أن خياراته تجاه إيران تنحصر بين: "أن نذهب ونضربهم بقوة وننهي الأمر إلى الأبد؟ أم نحاول التوصل إلى اتفاق؟".

وكشف ترامب عن دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران حيث قال: دمرنا كل شيء في إيران بفضل حليفنا الإسرائيلي والحصار الرائع الذي حرمهم من التصدير".

وقال، إنه يعتبر من يقول إن الولايات المتحدة "لا تفوز" في الحرب مع إيران "خائناً".

وأضاف ترامب، خلال كلمة ألقاها في ولاية فلوريدا: "نسمع اليسار المتطرف يقول: نحن لا نفوز.. لا يملكون أي قوة عسكرية متبقية.. هذا أمر لا يُصدق، بل أعتقد أنه خيانة".

وأضاف أنه يرى أن الأداء الأميركي في إيران "جيد جداً"، لكنه لا يريد إعلان النصر قبل انتهاء المهمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تقوم بعمل رائع في إيران حيث تمنع استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد.

وأشار ترامب في تصريحات له: الإيرانيون استخدموا مضيق هرمز كسلاح لسنوات عديدة فأغلقوه، مضيفا “ثم قمت بدوري بغلقه عليهم”.

واعتبر، أن البحرية الأميركية تتصرف كـ "قراصنة" في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب: "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط. إنها تجارة مربحة جداً. نحن مثل القراصنة.. نوعاً ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

واحتجزت الولايات المتحدة بعض السفن التابعة لطهران بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات إيرانية في المياه الآسيوية.

وبيّن أن القوات الأمريكية نجحت في تفكيك قدرات إيران، وأن سلاحها الجوي خرج عن الخدمة تماما ولم يعد له وجود.

ومضى ترامب قائلا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه قد يستخدم ضد إسرائيل وأوروبا وربما ضدنا كذلك.

وزاد: إيران باتت دون دفاعات جوية أو أنظمة رادار وقدراتها العسكرية شلت بالكامل، والبحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل و159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر.

ويواصل ترامب قائلا: أعدنا سفنا إيرانية إلى الأماكن التي جاءت منها في مضيق هرمز.

وأردف قائلا: ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة وخامنئي والقادة من الصف الأول والثاني رحلوا كما أن نصف الصف الثالث غير موجود حاليا.

وتابع: "نتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، ونحن بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه".

ونوه إلى أنه تدمير نحو 85% من القدرة التصنيعية للصواريخ الجديدة في إيران.

وأتم: ضربنا معظم مصانع المسيرات الإيرانية والقدرة المتبقية لديهم محدودة للغاية.