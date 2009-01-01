الجيش الامريكي يستعد لاستخدام صاروخ" النسر الاسود" الفرط صوتية ضد طهران

واشنطن / وكالات /

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام صواريخ النسر الاسود "دارك إيجل" الأمريكية فرط الصوتية للمرة الأولى ، في إطار دراسته لشن ضربات جديدة ضد إيران. هذه الصواريخ، التي تبلغ سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، قادرة على ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 3200 كيلومتر.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قدّمت طلبًا لاستخدام صواريخ فرط صوتية، بهدف ضرب منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي نُقلت إلى ما وراء مدى الأنظمة الأمريكية الحالية. وجاء هذا الطلب بعد تأخيرات عديدة في تطوير النظام وعدم الالتزام بالجدول الزمني، رغم أنه لم يُعلن بعد عن جاهزيته التشغيلية الكاملة، وفي وقت تمتلك فيه روسيا والصين بالفعل أنظمة صواريخ فرط صوتية خاصة بهما.

بحسب "طلب استخدام القوة" المقدم، قامت طهران بنقل منصات إطلاق صواريخها الباليستية إلى خارج نطاق صواريخ الضربة الدقيقة الأمريكية، القادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 480 كيلومتراً. ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، لم يُتخذ قرار بعد بشأن الطلب نفسه المتعلق باستخدام الصواريخ فرط الصوتية.

مع ذلك، تُعدّ خطوة القيادة المركزية الأمريكية إشارةً أخرى على استعداد واشنطن لشنّ المزيد من الضربات ضد إيران، رغم أن طهران قدّمت اليوم فقط مقترحًا مُجدّدًا لاتفاقٍ لإنهاء الحرب .

وأفاد مصدرٌ أمنيٌّ لشبكة فوكس نيوز ديجيتال أن النظام قد وصل إلى مرحلة التشغيل الأولي، وإذا صحّ ذلك، فإن الولايات المتحدة تمتلك للمرة الأولى القدرة على إطلاق صواريخ فرط صوتية من الأرض.

معظم تفاصيل صاروخ "النسر الأسود" سرية، لكن من المعروف أنه صاروخ انزلاقي معزز، قادر على حمل رأس نووي، والوصول إلى طبقات الجو العليا، والمناورة لتفادي أنظمة الدفاع الجوي. إذا تم نشر الصاروخ بالفعل في الشرق الأوسط، فسيكون ذلك بمثابة رسالة إلى روسيا والصين مفادها أن واشنطن قد حققت أخيرًا قدرةً طالما احتفظتا بها. دخل صاروخ "كينجال" الروسي منذ سنوات، وكذلك صاروخ "دي إف-17" الصيني.

تُقدّر تكلفة الصاروخ الأمريكي فرط الصوتي الواحد بنحو 15 مليون دولار، بينما تُقدّر تكلفة البطارية - التي تشمل منصات الإطلاق والمعدات - بنحو 2.7 مليار دولار. وقد عانى تطوير هذه الصواريخ من تأخيرات استمرت لسنوات بسبب تحديات تقنية كبيرة في تحقيق هذه السرعات العالية، بالإضافة إلى مشاكل في سلسلة التوريد وإخفاقات في الاختبارات.