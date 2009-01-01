ترامب: لست راضيًا عن المقترح الإيراني الأخير وإيطاليا وإسبانيا تقبلان حيازة طهران على سلاح نووي

الجمعة 01 مايو 2026 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "نتواصل مع الكونغرس ولكن ما من أحد سعى لموافقة الكونغرس على الحرب وحصل عليها".

واضاف ان إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنني لست راضيا ونقوم بكل شيء بشأن المفاوضات ونتواصل مع الباكستانيين".

وتابع" لست راضيا عن إيطاليا وإسبانيا فهما تشعران أنه مقبول لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا وفوضى في إيران وخلاف كبير بين القيادات هناك".

وقال" ان القادة الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق غير أنهم يعانون من فوضى عارمة نتيجة الخلاف الداخلي وقادة إيران في حيرة كبيرة ولست راضيا عن المقترح الذي تلقيناه منهم وعليهم تقديم مقترح ملائم".

وقال "نسير نحو تحقيق انتصار عظيم ونغلق مضيق هرمز بإحكام".

IMG_4606

