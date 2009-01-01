طقس فلسطين: انقلاب جوي مع هطول أمطار ورياح وثلوج على جبل الشيخ

القدس المحتلة/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن يطرأ، خلال نهار الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح أقل بقليل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم. ويسود طقس غائم جزئياً إلى صافٍ، فيما يكون البحر الأبيض المتوسط هادئاً إلى متوسط ارتفاع الموج بين 30 و60 سم.

وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ يوم غد، ليسود طقس أدفأ من المعتاد في معظم أنحاء البلاد، مع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً وظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

من المتوقع حدوث تغير ملحوظ في الأحوال الجوية يوم الأحد، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً لتصبح أقل من المعتاد.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة، خاصة في شمال اسرائيل، وربما في وسطها أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، ستهب رياح قوية في معظم المناطق، ويُتوقع انتشار الضباب في الجنوب. ومن المتوقع تساقط الثلوج على جبل الشيخ ليلة الأحد إلى الاثنين.

يوم الاثنين، من المتوقع استمرار هطول أمطار محلية في الشمال والوسط حتى فترة ما بعد الظهر، مع احتمال تساقط الثلوج على جبل الشيخ صباحًا.

وفي معظم أنحاء اسرائيل، ستستمر الرياح القوية بالهبوب، وستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتكون أقل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم. وسيكون الطقس خلال النهار غائمًا جزئيًا إلى غائم كليًا.