المهندس يوسف الجعبري رئيسا لبلدية الخليل

الإثنين 27 أبريل 2026 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

في خطوة تعكس وحدة الموقف وتماسك القرار، أعلنت قيادة حركة فتح اقليم الخليل، عقب اجتماع موسّع ضم لجنة الاختيار المشكلة من مؤسسات وشخصيات المحافظة، عن اختيار المهندس يوسف الجعبري رئيسًا لبلدية الخليل.

وجاء هذا القرار بعد فوز قائمة "الصمود والعطاء" التي خاضت انتخابات بلدية الخليل بأغلبية كبيرة، حيث حصدت 13 مقعدًا من أصل 15، في نتيجة تعكس ثقة الشارع الخليلّي بالبرنامج الذي طرحته القائمة وأعضائها.

وقد جرى اختيار الجعبري خلال الاجتماع بحضور أعضاء الكتلة الفائزة.

وفيما يتعلق ببقية المناصب داخل المجلس البلدي، أكدت المصادر أنه سيتم حسمها بالتوافق بين الأعضاء على طاولة المجلس، بما يضمن تعزيز العمل الجماعي وخدمة مصلحة المدينة وأهلها.

