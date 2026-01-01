مداهمات واعتقالات في بيت أمر والظاهرية شمال وجنوب الخليل

الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة أحياء ومنازل المواطنين، تخللها اعتقال ثلاثة فتية.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الفتية: وديع سامي حسن عوض (16 عاماً)، ومحمد يحيى عبد الله عوض (17 عاماً)، وأيهم أبو مارية (16 عاماً)، حيث جرى نقلهم إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال داخل مستوطنة “كرمي تسور” جنوب البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، نائب رئيس بلدية دير سامت عاطف العواودة بعد اقتحام منزله في البلدة، وكان المجلس البلدي المنتخب لدير سامت قد اختار الليلة الماضية، العواودة نائبا للرئيس.

ويشار الى ان قوات الاحتلال كانت قد احتجزته قبل عدة ايام بعد مداهمة منزله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وداهمت عشرات المنازل، كما احتجزت أكثر من 30 مواطناً في منطقة مفتوحة، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، دون أن تتضح حتى اللحظة حصيلة المعتقلين.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات وقرى محافظة الخليل.