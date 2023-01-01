جيش الاحتلال يوسع الخط الأصفر من وادي غزة حتى حي الزيتون

القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 200 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

ووسع جيش الاحتلال سيطرته في المنطقة الممتدة ما بين وادي غزة ودوار الكويت بحي الزيتون.

وحسب شهود عيان نقلت قوات الاحتلال المكعبات الصفراء بمحاذاة شارع صلاح الدين الذي أصبح المرور عليه خطيرا .

ودانت حركة حماس توسيع المنطقة الصفراء مطالبة مجلس السلام بإلزام الاحتلال باتفاقية وقف إطلاق النار.

وفجر اليوم الاثنين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وكما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

أعلنت الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,587 شهيدا، و172,381 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، و11 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 811 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,278، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.