إيران تقدم مقترحا جديدا لأميركا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب

ذكر ⁠موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الإثنين، نقلا عن ‌مسؤول أميركي ومصدران ‌مطلعان ‌أن إيران قدمت عبر ‌وسطاء باكستانيين ‌مقترحا ⁠جديدا إلى ⁠الولايات ‌المتحدة لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠وإنهاء الحرب.

ويشمل ⁠المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية أولا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران مع كبار فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار "أكسيوس"، إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران، والخيارات المحتملة للخطوات التالية في الحرب.

وكان ترامب قد أكد الأحد أن حرب إيران ستنتهي قريبا وستنتصر الولايات المتحدة فيها.

بدوره، قال عراقجي إن أحدث ​المشاورات في باكستان استعرضت الشروط التي يمكن ‌في ⁠ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشددا على أن طهران ستسعى إلى ​ضمان حقوقها ​ومصالحها ⁠الوطنية بعد أسابيع من الصراع.

وقال أيضا إن ​إيران وعمان، بصفتهما ​دولتين ⁠مطلتين على مضيق هرمز، اتفقتا على مواصلة المشاورات على ⁠مستوى ​الخبراء لضمان المرور ​الآمن وحماية المصالح المشتركة في الممر ​المائي.