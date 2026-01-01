رسمياً.. مصر تلغي قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

القاهرة /سما/

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أيضا لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات في أزمة الحرب، مضيفا أن توافقت لجنة الأزمة على إلغاء العمل بنظام الغلق ١١ مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ان تنفيذ القرار سيبدأ من يوم 28 ابرايل وستعود مواعيد العمل السابقة على الجميع المحال والمراكز التجارية".

استمرار العمل اون لاين يوم الاحد في الحكومة

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن استمرار العمل اون لاين يوم الاحد في الحكومة ولم يتم الغاء هذا القرار.