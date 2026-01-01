حدث “أمني صعب”.. إعلام عبري يتحدث عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم في جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما/

أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، من جراء استهداف قوة إسرائيلية بمحلّقة مفخخة جنوبي لبنان.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدّث عن “حدث صعب” وقع في جنوب لبنان، مقرّاً بإخلاء مصابين إلى مستشفيي “زيف” و”رمبام” لتلقي العلاج.

من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت، صباح الأحد، تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة الجنوبية بمحلّقة انقضاضيّة، مشيرةً إلى أنها حقّقت إصاباتٍ مؤكّدة.

كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت في وقتٍ لاحق قوّة إخلاء تابعة لجيش الاحتلال في الطيبة، بمحلّقة انقضاضيّة، مؤكدةً تحقيق إصابة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها مستهدفةً جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ومواقعه في جنوب لبنان، والمستوطنات، في إطار ردّها على خروقات العدوّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي تطال القرى اللبنانية وتسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيّين.