باكستان: لا خطط لعودة المبعوثين الأميركيين للمحادثات مع إيران حاليا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين باكستانيين قولهما، إن "كبار القادة السياسيين والعسكريين في باكستان يواصلون جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران"، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة قائمة رغم تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبحسب المسؤولين الباكستانيين، "لا توجد خطط فورية لعودة المبعوثين الأميركيين إلى المحادثات في الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة إسلام آباد مساء الأحد، في زيارة ثانية خلال يومين، بعد رحلة قصيرة إلى عُمان.

وكان عراقجي زار إسلام آباد، السبت، حيث عرض موقف طهران بشأن إنهاء الصراع الإقليمي على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، ووزير الخارجية إسحاق دار، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.