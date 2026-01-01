رسميا.. إسرائيل تعيّن أول سفير لها لدى "أرض الصومال"

الأحد 26 أبريل 2026 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعيين "ميخائيل لوتم" سفيرًا غير مقيم لدى إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، ليكون أول من يتولى هذا المنصب.

وتسارعت وتيرة التقارب بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي خلال الأشهر الأخيرة، عقب إعلان تل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالإقليم بوصفه "دولة مستقلة"، رغم عدم تمتعه باعتراف دولي، وهو ما قوبل برفض من الحكومة الفيدرالية في مقديشو وأثار انتقادات إقليمية ودولية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت نيتها تعيين لوتم سفيرًا غير مقيم لدى الإقليم، بالتوازي مع تعيين عبد الرحمن محمد عبد الله "عرو"، رئيس حكومة صوماليلاند، محمد عمر حاجي محمود سفيرًا للإقليم لدى إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي، في خطوة تعكس توجّهًا متبادلاً نحو تعزيز التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين.

وأثارت هذه التحركات ردود فعل رافضة، إذ اعتبرت الحكومة الصومالية الخطوة "انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها"، محذّرة من تداعياتها على الاستقرار في القرن الأفريقي، في ظل تصاعد التوترات الداخلية في الإقليم، ومعارضة بعض العشائر للتطبيع مع إسرائيل، إلى جانب قلق إقليمي من تنامي الحضور الإسرائيلي في المنطقة.

