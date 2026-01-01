اعتداء عنيف على طواقم طبية في الخليل..

أدانت إدارة مستشفى الميزان وشركة الغد للخدمات الطبية بأشد العبارات الاعتداء الذي وصفته بـ"الآثم" على طواقمها الطبية داخل قسم الطوارئ، من قبل مجموعة من "الخارجين عن القانون"، في حادثة أثارت حالة من الغضب والاستنكار في الأوساط الصحية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي، أن الاعتداء طال الطبيب المناوب وعددًا من أفراد التمريض، إضافة إلى رجال الأمن العاملين في المستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين الطواقم، شملت كسورًا وارتجاجًا في الدماغ.

وفي أعقاب الحادثة، نظّمت الطواقم الطبية، بالتنسيق مع النقابات، وقفة احتجاجية أمام المستشفى اليوم الأحد، تأكيدًا على رفضهم لهذه الاعتداءات، ومطالبةً بتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الاعتداءات تمثل إهانة مباشرة للطواقم الطبية، وتعيق قدرتهم على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، داعيةً الجهات الرسمية والقانونية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة، وفرض عقوبات صارمة بحق كل من يعتدي على العاملين في القطاع الصحي في مختلف أنحاء الوطن.

من جانبه، قال مدير عام شرطة محافظة الخليل، العميد ناصر ابو حناني، ان الشرطة شرعت بعمليات بحث وتحر لملاحقة المشتبه بهم بالاعتداء، وسيتم القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.



وأوضح بأن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به الرئيسي في عملية الاعتداء، وتم تفتيش مكان عمليه في المدينة، ويتم البحث عنه.