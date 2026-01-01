قاآني: “حزب الله” ليس وحده وجبهة المقاومة تقف معه و”وحدة الساحات” أقوى وإسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها

قال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأحد، إن مقاومة حزب الله أثبتت أن أكاذيب الكيان الصهيوني القاتل للأطفال بشأن تدمير قدرات المقاومة ليست سوى أكاذيب.

وأضاف قاآني، في بيان، أنه رغم تسخير الكيان الصهيوني إمكانات كبيرة من القوى البشرية النخبوية والمعدات العسكرية المتطورة المقدَّمة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، إلا أنه بات اليوم أكثر عجزاً من أي وقت مضى أمام صمود الشباب اللبناني الغيور.

وأكد قاآني أن الكيان الصهيوني أخفق دائماً طوال السنوات الماضية في إنهاء أي حرب لصالحه ولم يتمكن من تحقيق أهدافه، وفق “الميادين”.

ورأى قاآني أن الوحدة والانسجام في عموم جبهة المقاومة أصبحا أقوى وأكثر صلابة من أي وقت مضى، مشدداً على أن “حزب الله البطل ليس وحده بل إن جبهة المقاومة برمتها تقف إلى جانب مقاتليه ومجاهديه”، مؤكداً أنه متى اقتضت الضرورة ستتحرك دعماً للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان.

وشدد قاآني على أن وحدة الساحات هي أقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى في دعم حزب الله وسائر أركان جبهة المقاومة.

وتضع إيران وقف إطلاق النار على جبهة لبنان شرطاً أساسياً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.

وقد قاطعت الجمهورية الإسلامية الجولة الثانية من المفاوضات نتيجة عدم التزام الطرف الآخر بعدة شروط، بينها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.