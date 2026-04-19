رام الله : مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (19/04/2026– 25/04/2026)، وهي على النحو الآتي:

⭕ شارك رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية لشعبنا ومساءلة الاحتلال. كما شارك في اجتماع المانحين مشددًا في كلمته على أن الاستقرار الاقتصادي مدخل نحو الاستقلال وأن التعافي يتطلب دعمًا ماليًا مستدامًا. وفور عودته إلى أرض الوطن، زار جرحى بلدة المغير للاطمئنان على أوضاعهم الصحية عقب هجوم نَفَّذته ميليشيات المستوطنين، ثم شارك في إطلاق برنامج دعم الاستثمار في المناطق الصناعية بقيمة 9 ملايين، ووجّه بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من مستحقاتهم، مع التوجيه بدراسة مزيد من الإجراءات للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

⭕ واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان تدخلاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث ركّزت في غزة على ملف الإيواء عبر بدء إنشاء مركز "أرض التوم" بسعة 125 خيمة قابلة للزيادة إلى نحو 180، وإقامة مركزين إضافيين في خان يونس على مساحة 10,600 م² تشمل تطوير مدرسة تخدم 1,000 طالب مع التوجه لإنشاء مركز صحي، إلى جانب التحضير لإنشاء مراكز جديدة بواقع 1,500 خيمة، وتوقيع عقد لاستضافة أرض في جباليا بمساحة 7 دونمات، واستكمال تركيب 84 وحدة من أصل 170 في منطقة "المحررات". وبالتوازي، تواصلت أعمال حصر الأضرار لتشمل 107,928 مبنى و20,791 وحدة سكنية، مع تنفيذ الحصر ميدانيًا في غزة والوسطى وخان يونس. كما أُنجزت أعمال إدارة الركام بالشراكة مع "UNDP" عبر تكسير 11,757 طنًا وإعادة استخدام 9,829 طنًا، وتوظيفه في تحسين الطرق وخدمة 14 جهة. وفي الضفة الغربية، شملت التدخلات طرح عطاء لتأهيل المدخل الجنوبي لأريحا، واستكمال تصاميم مشاريع طرق في سلفيت والقدس، وتنفيذ أعمال مساحية لطريق عبوين– روابي– عطارة تمهيدًا للتصميم، إلى جانب استكمال تنفيذ 31 مشروع طرق رئيسية ورابطة بتمويل حكومي وإسلامي، وإحالة عطاء توسعة مدرسة دوما الثانوية، وخدمات استشارية لمستشفى خالد الحسن للسرطان. كما تم اعتماد كود القوى والأحمال وتكليف نقابة المهندسين بكود الخرسانة، وإقرار دليل إجراءات الرقابة والتفتيش، مع استمرار فحوصات جودة المواد لضمان مطابقة المشاريع للمواصفات الفنية.

⭕ وَقَّعَ وزير التربية والتعليم العالي اتفاقية تعاون مع الجانب الروماني للأعوام 2026–2031 لتعزيز التعليم العالي والبحث الأكاديمي، بالتوازي مع إعلان توفر منح دراسية في الهند للعام الدراسي 2026–2027 في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ونشر أسماء المرشحين لمنح الهند للدُفعة السابقة، إضافة إلى المرشحين لمنح جامعة محمود الماطري الخاصة للعام ذاته. نَظَّمت الوزارة ورشة وطنية حول حوكمة برامج الدكتوراه وجودتها، إلى جانب عقد ورشة تدريبية للأكاديميين، وبحث الوزير مع نقيب العلاج الطبيعي سبل تطوير المهنة، كما ناقش مع مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني سبل الارتقاء بالأداء الأكاديمي والبنية التحتية. كما أُطلقت المرحلة الثانية من التدريب المتخصص للقيادات الشابة في مجالات الصحة العامة والإسعاف الأولي والدعم النفسي ضمن مشروع القيادات الصحية الشابة الممول من "UNFPA". وعلى صعيد البنية التحتية، أنجزت الوزارة توسعة مدرسة الحديدية الشمالية الأساسية في يطا بكلفة 680,000 دولار (10 غرف صفية ومرافق متكاملة)، وتوسعة روضة جبارة في طولكرم بقيمة 70,000 دولار، وتأهيل روضة الضبعة في قلقيلية بقيمة 30,000 دولار، إضافة إلى صيانة وتأهيل 15 مختبرًا تكنولوجيًا في مدارس القدس بقيمة 750,000 دولار، وصيانة 7 مدارس في عدة محافظات بقيمة 170,000 دولار، إلى جانب طرح عطاء لإنشاء استوديو تعليمي في طولكرم بقيمة 80,000 دولار. ميدانيًا، أجرى الوزير جولة في مدارس رنتيس للاطلاع على احتياجاتها، وعقدت الوزارة لقاءً لمناقشة تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد ومسارات تطويره، كما نَظَّمت ملتقى بالتعاون مع الفدرالية الفرنسية للرياضة العالمية، وأعلنت نتائج تحدي القراءة العربي لمدارس غزة في الخارج، واختتمت ملتقى "الوصول الآمن إلى التعليم" بدعم الاتحاد الأوروبي، ومشروع تحسين جودة التعليم في الضفة الغربية بالشراكة مع (كويكا). كما تم الإعلان عن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة، وتم تكريم عدد من الكوادر التربوية والإدارية المحالة للتقاعد، فيما بحث الوزير مع مجلس قروي المغير سبل حماية التعليم في ظل تصاعد الاعتداءات، مع متابعة انتهاكات الاحتلال بحق طلبة مدرسة أم الخير في مسافر يطا ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم. وتوّجت هذه الجهود بإحياء فعاليات اليوم الوطني للرياضة المدرسية 2026، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز البيئة التعليمية الشاملة.

⭕ نَفَّذت وزارة الزراعة سلسلة تدخلات وأنشطة بالشراكة مع جهات محلية ودولية، حيث شارك وزير الزراعة في مؤتمر منَظَّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي في روما، داعيًا لتعزيز الصمود الزراعي وتوجيه الدعم نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة الريفية والشباب. كما نَظَّمت جولة ميدانية للسلك الدبلوماسي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية بالتعاون مع محافظة طوباس والأغوار الشمالية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المالية والتخطيط – تنسيقية مجموعة عمل القطاع الزراعي، للاطلاع على انتهاكات الاحتلال ومشروع الطريق الاستيطاني من عين شبلي إلى تياسير. وفي إطار المشاريع التنموية، تم تركيب مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في سوسيا وبيت عمرا وخلة المية ضمن مشروع "شعاع أمل لأطفال فلسطين"، وتسليم 130 ألف شتلة زعتر لـ50 مزارعًا من عنبتا وكفر اللبد وزيتا وكفر جمال وعتيل والنزلة الشرقية وباقة الشرقية بتمويل أوكسفام نوفيب، كما وُقّعت اتفاقيات لتأهيل آبار زراعية في عرب الرماضين وعرب الفريجات جنوب الخليل لصالح 43 مربي أغنام بقيمة نحو 210 آلاف شيكل، بالشراكة مع الإغاثة الزراعية والوكالة الألمانية للتنمية الدولية وبلدية الرماضين. وفي طولكرم، تم استلام مشروع ريادي لإنتاج البرقوق ضمن مشروع "سانيت" بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني وتمويل الوكالة الإيطالية "AICS"، إضافة إلى تنفيذ يوم حقلي استهدف 15 سيدة في المناحل. كما نَفَّذت تدريبات وورش متعددة، شملت تربية الدجاج البياض في حلحول، ومكافحة ذبابة الفاكهة في الخليل بالتعاون مع الصليب الأحمر، وتصنيع الصابون البلدي في تفوح، والزراعة المنزلية بمشاركة 32 سيدة، ومكافحة ذبابة ثمار الزيتون لصالح نحو 40 مزارعًا في بيت لحم يستفيدون من 650 دونمًا. كما شملت الجهود حملات ميدانية لمكافحة حشرة الجادوب في غابات شمال الخليل ضمن مشروع "تخضير فلسطين"، وجولات إرشادية لمزارعي الزيتون والعنب في حلحول، وزيارات لمزارع الفطر والدجاج البياض في يطا. وفي إطار دعم التشغيل، تم تنفيذ مشروع "الوظائف الخضراء" في بيت لحم لـ201 مستفيد على مساحة 553 دونمًا، وفي رام الله لـ176 مستفيدًا على مساحة 673 دونمًا، إضافة إلى بلدة الشيوخ شمال الخليل، بتمويل الحكومة الدنماركية وبالشراكة مع الفاو. واختتمت الوزارة بإطلاق برنامج تدريبي متخصص في إدارة مزارع المجترات بكفاءة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنَظَّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ضمن مشروع تطوير سلسلة القيمة الحيوانية في الضفة الغربية.

⭕ وقّعت وزارة العمل مع وزارة الاتصالات اتفاقية لاستضافة أنظمتها ومنصة "JobMatch" على الحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز التحول الرقمي، وبدأت صرف الدفعة (21) من المساعدات النقدية للنساء العالقات من قطاع غزة بقيمة 140 دينارًا لكل مستفيدة، بالتوازي مع تحقيق منصة "JobMatch" مؤشرات متقدمة منذ إطلاقها شملت 3.7 ملايين زيارة و124 ألف باحث نشط، ونشر أكثر من 3,950 فرصة عمل، وانضمام 1,066 مشغّلًا و43,066 شركة. وفي جانب التفتيش، نَفَّذت الوزارة 125 زيارة شملت 121 منشأة و928 عاملًا، أسفرت عن تأمين 79 منشأة تضم 633 عاملًا واتخاذ 35 إجراءً قانونيًا، فيما شملت أعمال السلامة والصحة المهنية 21 زيارة لـ325 عاملًا، مع التزام المنشآت بنسبة 66% بتعليمات السلامة و72% بتوفير معدات الوقاية و57% بتطبيق الاشتراطات، مقابل التزام 94% من العمال باستخدام معدات الوقاية، مع رصد 9 مخالفات واتخاذ 8 إجراءات.

⭕ شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين في الدورة الخامسة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين من أكثر من 150 دولة، لبحث التحديات الدولية وتعزيز الحوار متعدد الأطراف، كما شاركت في الاجتماع الرابع لمبادرة "الدفاع عن الديمقراطية" في برشلونة، والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو، لبحث مشروع قرار بشأن الهجمات الإيرانية على الدول العربية. وعلى هامش المنتدى، بحثت الوزيرة مع نظيرتها السنغافورية تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما رحّبت الوزارة باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارًا يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات المنَظَّمة بشأن قطاع غزة.

⭕ نَفَّذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني دورتين تدريبيتين لموظفي وزارتي النقل والعمل في مجالات التحليل الإحصائي وتعزيز جودة بيانات سوق العمل، وعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء دوليين أبرزهم الممثلية النرويجية والقنصلية السويدية والإسكوا لبحث دعم مؤشرات التنمية المستدامة وتطوير التعاون الفني. كما أصدر بيانات إحصائية حديثة حول أسعار الجملة والتجارة الخارجية، وواصل تقديم خدمات البيانات لأكثر من 80 جهة من مختلف القطاعات.

⭕ نَفَّذَت وزارة السياحة والآثار 52 جولة ميدانية استهدفت 82 موقعًا أثريًا وسياحيًا. كما تم استقبال 167 طلب تصريح بناء، أُنجز منها 138 تصريحًا بنسبة إنجاز بلغت 82.6% من إجمالي الطلبات، فيما تم تسديد 52 طلبًا إلكترونيًا عبر منصة "E-SADAD". وفي إطار حماية التراث، جرى ضبط ومعاينة 819 قطعة أثرية، وتسجيل 14 اعتداءً على مواقع التراث الثقافي. وعلى صعيد النشاطات الميدانية والتعاون الأكاديمي والثقافي، قام وزير السياحة والآثار بزيارة جامعة بيرزيت بهدف تعزيز التكامل بين العمل الأكاديمي والمهني وتبني أساليب حديثة لحفظ المواد الأثرية باستخدام التكنولوجيا. كما تفقد قصر المؤتمرات في بيت لحم لبحث إنشاء متحف وطني يجسد التاريخ الفلسطيني، وزار البلدة القديمة في بيرزيت وبلدية بيرزيت لتطويرها، إضافة إلى لقاء مع مدير المركز الثقافي الروسي لبحث إنشاء متحف داخله. كما تم بالتعاون مع مكتب اليونسكو في رام الله تنفيذ فعاليات توعوية في موقع التراث العالمي "فلسطين: أرض العنب والزيتون – بتير"، استهدفت 330 طالبًا وطالبة في ست مدارس، إلى جانب أنشطة "المشي والحديث" للشباب والبالغين. وفي بيت لحم، أُطلقت فعالية "وقف لحظة… اعرف آثارك" في البلدة القديمة بمشاركة لجنة تنسيق النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، إلى جانب أنشطة توعوية داخل متحف البد لطلبة جامعة القدس، ومحاضرة حول وادي خريطون وكهوف ما قبل التاريخ. كما عُقدت فعاليات داخل متحف الخليل شملت استقبال وفود طلابية ومجتمعية، وعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة تعديات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف. وفي نابلس، جرى تفقد مواقع أثرية لتقييم الأضرار، إضافة إلى استقبال وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي في متحف سبسطية. وفي رام الله والبيرة نَفَّذت جولات ميدانية لحماية الموروث الثقافي وتوثيق الاعتداءات، فيما شهدت جنين بدء مشروع ترميم حوش أبو الرب في جلبون بالتعاون مع مؤسسة رواق، وتنظيم مسار بيئي بمشاركة نحو 70 مشاركًا بين جلبون وفقوعة. وفي طولكرم، تواصلت الجهود مع معهد جلاكسي لتعزيز وعي الطلبة بأهمية السياحة والتراث من خلال برامج تعليمية في متحف طولكرم.



⭕ في إطار تدخلات وزارة الحكم المحلي، تم إنجاز مشروع تأهيل شارع عين كيكوب في المنطقة الشرقية بنابلس بتمويل من الوزارة، بما يشمل تمديد خطوط مياه جديدة، إلى جانب إنجاز دليل إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي في الهيئات المحلية بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد. كما تم تنفيذ مشروع تأهيل طرق داخلية في طولكرم بقيمة 244 ألف يورو، ومشروع إنشاء وتشطيب غرف صفية وأعمال خارجية لمدرسة البنات الثانوية في دير الغصون بقيمة 211 ألف يورو، وذلك من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. وشملت التدخلات كذلك تأهيل وتعبيد شارع مستشفى جنين الحكومي، وتنفيذ أعمال الرصيف السياحي ضمن مشروع تأهيل وتجميل الطرق الداخلية في العبيدية عبر مشروع التعافي المجتمعي وخلق فرص عمل وبتمويل من الصندوق.



⭕ نَفَّذت سلطة جودة البيئة 48 جولة رقابة وتفتيش، وتابعت 10 شكاوى بيئية، ومنحت 11 موافقة بيئية لمشاريع زراعية ومحطات بث خلوي، إضافة لإصدار 8 تصاريح لاستيراد مواد كيميائية. وعلى صعيد التخطيط البيئي، أطلقت أعمال إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الوطنية لإدارة النفايات الخطرة في الضفة الغربية، بهدف تشخيص مصادرها وكمياتها وطرق معالجتها ووضع حلول للحد من آثارها البيئية والصحية. وفي إطار التعاون الدولي والمؤسسي، بحث رئيس سلطة جودة البيئة مع السفير الهولندي تعزيز التعاون في إدارة النفايات ومعالجة المياه العادمة والتخطيط البيئي المستدام وتطوير الشراكات الفنية، كما ناقش مع شركة استشارية تقييم واقع مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة. وشاركت السلطة كذلك في اجتماع تنسيقي مع محافظة القدس لمتابعة قضايا المياه والصرف الصحي، إلى جانب تنظيم أنشطة تطوعية بيئية.



⭕ واصلت الهيئة العامة للشؤون المدنية تنفيذ سلسلة من التدخلات والتنسيقات الميدانية، شملت عدة محافظات. ففي طوباس سهّلت الهيئة وصول نحو 12 ممثلًا عن سفارات وقنصليات أجنبية وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية إلى سهل البقيعة ومنطقة عاطوف للاطلاع على الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار الناتجة عن شق شارع استيطاني. وفي القدس جرى تأمين تصاريح للهيئة التدريسية في مدرسة النبي صموئيل لضمان استمرار العملية التعليمية، وإدخال مواد تموينية واحتياجات أساسية للأهالي خلف الجدار، والتنسيق لإدخال باجر لتأهيل شارع في بلدة خربثا المصباح، وتأمين دخول طواقم شركة الاتصالات عبر حاجز بيت إكسا لتنفيذ أعمالها الفنية. وفي الخليل تم تسهيل دخول طواقم شركة الاتصالات لمنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف لإجراء أعمال صيانة للشبكات، فيما تمكنت الهيئة في بيت لحم من متابعة قضية احتجاز مركبة لمواطن في بلدة الخضر واستعادتها وتسليمها لصاحبها.



⭕ سجّلت وزارة الداخلية، عبر أجهزتها المختلفة، سلسلة تدخلات؛ إذ قبضت الشرطة على 1084 مطلوبًا للعدالة، بينهم 4 مصنفين خطرين، ونَفَّذت 2685 مذكرة قضائية، إلى جانب تنفيذ 64 مهمة ضبط مخدرات والتحفّظ على المضبوطات وفق الأصول، ومتابعة 261 حادثة تنوّعت بين اعتداءات وسرقات ومشاجرات وحوادث جنائية. وفي السياق ذاته، نَفَّذ الدفاع المدني 99 مهمة إطفاء و82 مهمة إنقاذ، وأصدر 204 تصاريح لمنشآت وحرف وأنشطة صناعية، وفحص ورخّص 222 مصعدًا، كما أجرى 797 جولة ميدانية للتحقق من إجراءات السلامة العامة. من جهتها، تابعت الضابطة الجمركية 109 قضايا في مجال التهرب الضريبي والجمركي ومراقبة الأسواق، وأتلفت 7.87 طن من البضائع منتهية الصلاحية وغير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات.



⭕ نَفَّذ رئيس الوزراء ووزير الصحة زيارة ميدانية لجرحى بلدة المغير لمتابعة أوضاعهم الصحية وتعزيز الاستجابة الطبية. وأطلق وزير الصحة أعمال اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية بالشراكة مع الحكومة النرويجية ومنَظَّمة الصحة العالمية واليونيسف، بما يسهم في تحسين جودة وإتاحة الخدمات خاصة في المناطق المهمشة. كما حققت الوزارة بجهود وكيلها تقدمًا في إعداد سلة الخدمات الصحية الأساسية بالتعاون مع منَظَّمة الصحة العالمية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات. وبحث الوزير مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" توسيع التدخلات الصحية لدعم استمرارية الخدمات وتعزيز جاهزية القطاع. وشملت الجهود تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة نابلس، وترؤس الاجتماع الأول للجنة العليا لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء بهدف مأسسة البرنامج وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. إلى جانب ذلك، نَفَّذت الوزارة حملة توعوية إعلامية ركزت على مخاطر التدخين وأهمية شرب المياه عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي الصحي.



⭕ نَفَّذت وزارة النقل والمواصلات جولات ميدانية شملت مديرية جنين ومكتب عرابة ومركز الفحص الهندسي في جنين، للاطلاع على سير العمل وتحسين جودة الخدمات، والاستماع لملاحظات الموظفين والمواطنين وتعزيز ثقة الجمهور. وأطلقت حملات توعية مرورية حول مخاطر استخدام الدراجات والسكوترات، ودور الأسرة، والالتزام بإجراءات السلامة والحد من استخدام الزامور. كما حدّثت الوزارة دليل لوازم المركبة الإلزامية، وطوّرت أنَظَّمة مراكز الدينمومترات، وأشرفت على التعديلات الفنية، وأصدرت موافقات تسجيل مركبات جديدة، وتابعت أداء المراكز الهندسية وعقدت اجتماعات تنسيقية مع الشركاء. كما تم تجديد 4982 رخصة سياقة، وإصدار 832 رخصة جديدة، واستبدال 13 رخصة أجنبية، وتجديد 8765 رخصة مركبة، وتسجيل 327 مركبة لأول مرة، وإعادة تشغيل 249 مركبة. كما تعمل الوزارة على تطوير قطاع المعدات الثقيلة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنظيم الاستيراد وفق معايير السلامة، وتحديث التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار. هندسيًا، تم دراسة 10 مخططات لطرق جديدة و18 مخططًا لتعديلات ومشاريع استثمارية، و63 ملفًا فنيًا، و9 مواقع لمباني الوزارة، إضافة إلى مخططين هيكليين لسوبا وإذنا، وتدقيق مسار 17 طريقًا رئيسيًا وتحديث بياناتها، وتنفيذ كشوفات ميدانية والمشاركة في اللجان الفنية والتنظيمية المختصة.



⭕ أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني ضمن مشروع "سوا 2" الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية والمنَفَّذ عبر "Enabel" دعوة لتقديم مقترحات تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات المتوسطة في الضفة الغربية لرفع استدامتها وتنافسيتها، كما عقدت لقاءً مع الجهات الرسمية والاقتصادية في قلقيلية لبحث جهود ضبط السوق. وفي إطار حماية المستهلك، ضبطت الوزارة 6 أطنان وأتلفت 42 طنًا من المنتجات التالفة، وأحالت مخالفين للنيابة بسبب التلاعب بالأسعار مع تحرير 19 تعهدًا وإخطارًا قانونيًا، وتعاملت مع 53 شكوى وسحبت 14 عينة للفحص المخبري. وعلى صعيد الخدمات، سجّلت 88 شركة وقدّمت 750 خدمة للشركات، وسجّلت 40 تاجرًا جديدًا وقدّمت 52 خدمة في السجل التجاري، وأصدرت 88 رخصة استيراد، و39 شهادة منشأ و15 معاملة تجارية مع تركيا، إضافة إلى تسجيل 29 علامة تجارية وتقديم 102 خدمة في مجال الملكية الفكرية.



⭕ عزَّزَت وزارة شؤون المرأة جهود حماية وتمكين النساء عبر تطوير منظومة الاستجابة للعنف مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومواءمة تمويل المانحين مع الأولويات الوطنية بالشراكة مع "LACS". كما رحّبت بتقرير الأمم المتحدة للمرأة حول أثر الحرب في غزة، ونَظَّمت فعاليات لدعم رياديات الأعمال وجائزة "المياه والنوع الاجتماعي"، إلى جانب التأكيد على تمكين الفتيات رقمياً في قطاع التكنولوجيا.



⭕ نَفَّذت وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة، حيث أُطلق كتاب "ذاكرة مدينة البيرة.. حكايات الأرض وحراس الهوية"، ونَظَّمت ندوة متخصصة بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة بعنوان "حين يستعيد التراث صوته"، كما جرى بحث تعزيز الشراكة الثقافية مع سرية رام الله الأولى. وشهدت سلفيت تنفيذ ورش توعوية وفنية استهدفت اليافعين شملت التربية الإيجابية ومخاطر المخدرات والخط العربي وعرض مسرحي للأطفال، فيما نَظَّمت في قلقيلية لقاءات ثقافية حول المقام الموسيقي وندوات ولقاءات تفاعلية مع الطلبة. وفي بيت لحم عُقد اجتماع لتعزيز التعاون مع وحدة النوع الاجتماعي، بينما استضافت أريحا والأغوار أنشطة فنية واجتماعات للمجلس الاستشاري الثقافي. أما في طولكرم، فشملت الفعاليات ندوة حول قُمران ومخطوطات البحر الميت، ويومًا ترفيهيًا للأطفال، وعرض فيلم "جنين جنين"، في حين نَظَّمت طوباس والأغوار الشمالية لقاءً في الكتابة الإبداعية ودورة تدريبية في صناعة الفخار اليدوي.





⭕ منحت سلطة الطاقة رخصة مؤقتة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجاواط في الظاهرية جنوب الخليل، على أن يتم ضخ الكهرباء لشبكة شركة كهرباء الجنوب بما يدعم استقرار التزويد ويخدم أكثر من 500 أسرة، في خطوة تعزز الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما بحثت بالتعاون مع وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة لتركيب أنَظَّمة شمسية على المساجد واستثمار أراضي الأوقاف، بهدف خفض فاتورة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الاستقلال الطاقي، إلى جانب تقليل الانبعاثات، مستندة إلى نماذج ناجحة مثل نظام بقدرة 140 كيلوواط في مدرسة دار الأيتام الصناعية. وفي سياق رفع الكفاءة، تعمل سلطة الطاقة على تطوير أداة وطنية ذكية لقياس الأداء الطاقي في المباني وإصدار شهادات تقييم معتمدة، بما يدعم البناء المستدام ويخفض استهلاك الكهرباء، رغم التحديات التطبيقية التي أظهرتها دراسة تحليل الفجوة. وعلى صعيد الاستثمار، بحثت مع بورصة فلسطين إدراج شركات توزيع الكهرباء لتعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع مصادر التمويل وتطوير البنية التحتية. كما انطلقت أعمال لجنة مراجعة نظام صافي الفوترة بمشاركة حكومية وقطاعية واسعة، لإعادة تقييم النظام ومعالجة شكاوى المواطنين وتحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والموزعين، بعد قرار تجميده، بما يضمن استدامة الشبكة وتحسين جودة الخدمة.