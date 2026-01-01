لجنة الانتخابات المركزية تعلن النتائج الرسمية للمجالس المحلية 2026

رام الله / سما/

كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، عن النتائج الرسمية لانتخابات الهيئات المحلية للعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض حصاد العملية الديمقراطية التي جرت في محافظات الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال كافة إجراءات الاقتراع والفرز التي انتهت مساء أمس الأحد، حيث أغلقت الصناديق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً مع ضمان حق التصويت لمن تواجدوا داخل المراكز قبل الموعد.

وأفادت مصادر من اللجنة بأن إجمالي عدد المقترعين وصل إلى 512,510 ناخبين وناخبات، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 53.44%. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن يوم الاقتراع اتسم بالانضباط والهدوء، مؤكدة عدم رصد أي تجاوزات جوهرية أو معوقات تقنية من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو دقة النتائج المعلنة.

ومن المقرر أن يوضح المؤتمر الصحفي توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة في مختلف الهيئات المحلية، مما يمهد الطريق لبدء الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون أمام الجهات القضائية المختصة. ويُنظر إلى هذه النتائج بوصفها حجر الأساس لتشكيل الإدارات المحلية الجديدة التي ستتولى إدارة الخدمات والبلديات خلال الدورة القادمة، وسط إشادة بالشفافية التي رافقت إدارة المشهد الانتخابي.