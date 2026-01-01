لجنة الانتخابات المركزية تعلن النتائج الرسمية للمجالس المحلية 2026

الأحد 26 أبريل 2026 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، عن النتائج الرسمية لانتخابات الهيئات المحلية للعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض حصاد العملية الديمقراطية التي جرت في محافظات الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال كافة إجراءات الاقتراع والفرز التي انتهت مساء أمس الأحد، حيث أغلقت الصناديق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً مع ضمان حق التصويت لمن تواجدوا داخل المراكز قبل الموعد.

وأفادت مصادر من اللجنة بأن إجمالي عدد المقترعين وصل إلى 512,510 ناخبين وناخبات، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 53.44%. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن يوم الاقتراع اتسم بالانضباط والهدوء، مؤكدة عدم رصد أي تجاوزات جوهرية أو معوقات تقنية من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو دقة النتائج المعلنة.

ومن المقرر أن يوضح المؤتمر الصحفي توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة في مختلف الهيئات المحلية، مما يمهد الطريق لبدء الفترة القانونية المخصصة لتقديم الطعون أمام الجهات القضائية المختصة. ويُنظر إلى هذه النتائج بوصفها حجر الأساس لتشكيل الإدارات المحلية الجديدة التي ستتولى إدارة الخدمات والبلديات خلال الدورة القادمة، وسط إشادة بالشفافية التي رافقت إدارة المشهد الانتخابي.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقرر نشر الفوضى الشاملة في قطاع غزة ..

من هو كول توماس ألين الذي حاول اغتيال ترامب؟!

منصة عبرية : القاهرة تعزز دفاعاتها في سيناء وتزود الخليج بمنظومات "أمون" في وقت واحد

ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر ألى إسلام آباد وعراقجي يغادرها إلى مسقط

حرس الثورة الإيراني يوجه رسالة لأمريكا: الخيار الوحيد المتبقي أمامكم هو الخروج من المنطقة

رسالة من ترامب للشعب الأمريكي بعد محاولة اغتياله..

سوريا تبدأ محاكمة رموز نظام الأسد اليوم الاحد ..

الأخبار الرئيسية

مستشرق اسرائيلي : وثيقةٌ سريّةٌ أمريكيّةٌ تكشف عمق الإحباط بالبيت الأبيض..

قاآني: “حزب الله” ليس وحده وجبهة المقاومة تقف معه و”وحدة الساحات” أقوى وإسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي عنيف على جنوب ووسط قطاع غزة

تفاصيل جديدة لما حدث بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ...

اسرائيل تقرر نشر الفوضى الشاملة في قطاع غزة ..