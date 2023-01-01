الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,587 منذ بدء العدوان

الأحد 26 أبريل 2026 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,587 شهيدا، و172,381 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، و11 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 811 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,278، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

