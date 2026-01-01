  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال ينذر بإخلاء قرى جنوب لبنان وغارات تستهدف عدة بلدات

الأحد 26 أبريل 2026 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينذر بإخلاء قرى جنوب لبنان وغارات تستهدف عدة بلدات



القدس المحتلة / سما/

ذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بإخلاء عدة قرى في جنوب لبنان، تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن قرى جنوب الليطاني تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه مدينة صيدا، عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت أكثر من منطقة، بالتزامن مع الإنذارات التي وجّهت لعدد من القرى.

وشن الاحتلال غارة على وسط بلدة زوطر الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي مركز استهدف أطراف زوطر، وميفدون، وبلدة يحمر الشقيف.

كما طال القصف المدفعي وادي النهر بين دير سريان، ويحمر، وزوطر، فيما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف متقطع منذ ساعات الصباح.

الأخبار الرئيسية

