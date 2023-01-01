حصيلة متصاعدة تُرعب إسرائيل.. انتحار 10 عسكريين وضابطي شرطة منذ مطلع العام الجاري معظمهم شاركوا بحرب غزة

القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأحد، أن 10 عسكريين على الأقل، انتحروا منذ بداية 2026، بينهم 6 خلال أبريل/ نيسان الجاري، فضلا عن ضابطي شرطة، جراء تبعات حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار عامين.

وقالت الصحيفة، إنه في شهر أبريل، انتحر 6 عسكريين في الخدمة الفعلية، ما يرفع عدد المنتحرين في صفوف الجيش منذ بداية العام إلى 10 على الأقل.

كما انتحر خلال أبريل الجاري ضابطان في الشرطة الإسرائيلية، وفق “هآرتس” التي لم تحدد رتبتيهما.

ونقلت الصحيفة عن جنود وخبراء في مجال دعم المصابين بصدمات نفسية، إشارتهم إلى “سلسلة من الإخفاقات” في الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة: “أُلغيت أيام الدعم النفسي لجنود الاحتياط، وقل تواجد ضباط الصحة النفسية في الميدان، ولا يولي القادة اهتمامًا كافيا للعلامات المبكرة”.

وأقرت مصادر في الجيش الإسرائيلي، وفق “هآرتس”، أنها تواجه “صعوبة في اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة، لا سيما في الحالات التي لا يسعى فيها الجنود الذين يعانون من ضائقة نفسية إلى العلاج”.

الصحيفة أكدت أن الزيادة في عدد حالات الانتحار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تأتي ضمن اتجاه بدأ مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق تقرير سابق لـ”هآرتس”، شهد عام 2025 انتحار 22 جنديا في الخدمة الإلزامية، وهو أعلى معدل يسجل خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الماضية إلى أن تصاعد عمليات الانتحار بين العسكريين يرتبط بتأثيرات حرب الإبادة الجماعية بغزة، والتي استمرت عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.