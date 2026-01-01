  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيجئي: 30 مليون إيراني مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل البلاد

الأحد 26 أبريل 2026 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، أنّ أكثر من 30 مليون إيراني أعلنوا استعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مستوى عالياً من التضامن الوطني.
وأوضح إيجئي أن هذه الحملة تمثّل رمزاً وانعكاساً للتضامن الوطني الرفيع بين الإيرانيين، وتعبيراً عن انتصار الشعب.

وأشار إلى أن “اتحادنا الوطني وصوت شعبنا الواحد جعلا العدو في حالة من الارتباك والعجز”.
وأضاف أن العدو يسعى إلى تحقيق ما فشل فيه عبر العدوان والحرب والمفاوضات، من خلال محاولة إثارة الانقسام والتفرقة داخل المجتمع الإيراني، وفق “الميادين”.
وفي الحديث عن سبل تعزيز الوحدة، أكد أنّ نهج الوصول إلى “إيران أقوى” يمرّ عبر الوحدة بين مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من التبعية المطلقة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي.
وختم إيجئي بالإشارة إلى أن حضور الشعب في الميدان أغلق الطريق أمام العدو في ساحتي الحرب الناعمة والصلبة، مؤكداً أن الحفاظ على “هذا النصر يتطلب مواصلة الجهود على كلتا الجبهتين”
على صلة، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في وقت سابق، أن “غضب الأعداء نابع من اتحادنا حول محور القيادة وفشل مخططاتهم”.
وكان قد أكد كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقاليباف، أنّ الإيرانيين أمة واحدة، ولا وجود لـ”متشدّدين ومعتدلين”، في إيران.
وتأتي هذه التصريحات رداً على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، زعم فيه، في وقت سابق، أنّ “إيران تواجه صعوبة بالغة في تحديد قائدها”، مدّعياً وجود “صراع داخلي بين المتشدّدين، الذين يتكبّدون هزائم فادحة في ساحة المعركة، والمعتدلين، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق”، على حدّ قوله.

