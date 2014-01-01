إعادة فتح معبر رفح لسفر أكثر من 130 مريضا بعد أيام من الإغلاق

الأحد 26 أبريل 2026 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح معبر رفح لسفر أكثر من 130 مريضا بعد أيام من الإغلاق



غزة / سما/

تمكن أكثر من مئة وثلاثين مريضا ومرافقيهم من التوجه لمعبر رفح على الحدود مع مصر تمهيدا لسفرهم بعد إغلاق للمعبر لعدة أيام.

وشاركت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تنفيذ عملية إجلاء طبي شملت 57 مريضًا و81 مرافقًا، بإجمالي 138 شخصا، لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وجرت عملية الإجلاء بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، عبر معبر رفح البري، حيث تولّت طواقم الإسعاف التابعة للجمعية نقل المرضى ومرافقتهم، بما يضمن وصولهم بأمان وسلامة إلى وجهتهم العلاجية.

وكان المرضى ومرافقوهم قد جرى تجميعهم مسبقًا في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدًا لنقلهم ضمن قوافل الإجلاء الطبي.

