  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا" تقلّص دوام مدارسها إلى 4 أيام أسبوعيًا

الأحد 26 أبريل 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن تقليص دوام مدارسها في إقليم الضفة الغربية إلى أربعة أيام أسبوعيًا بدلًا من خمسة، وحتى نهاية العام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي أقرتها مع بداية العام الجاري، وتشمل أقاليمها الخمسة، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.

وأضافت أنها قررت أيضًا خفض دوام موظفيها بنسبة 20%، بما يشمل القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.

وأكدت "الأونروا" أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة جهودها لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية.

الأخبار الرئيسية

IMG_4533

