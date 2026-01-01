من هو كول توماس ألين الذي حاول اغتيال ترامب؟!

واشنطن / وكالات /

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية يوم الأحد، بأن المشتبه به بإطلاقه النار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض، خلال حضور الرئيس دونالد ترامب يدعى "كول توماس ألين" من كاليفورنيا ويبلغ من العمر 31 عامًا.

رجَّحت الشرطة الأمريكية، بأن تكون حادثة إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون، حيث أقيم حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، فردية، مشيرة إلى أن المشتبه به كان نزيلًا في الفندق.

وقال جيف كارول، القائم بأعمال رئيس شرطة إدارة شرطة واشنطن: "بناءً على المعلومات الأولية، نعتقد أن المشتبه به كان نزيلًا هنا في الفندق، لقد حجزنا له غرفة، وسنتبع الإجراءات المناسبة لتحديد ما كان بداخلها".

وأكد بأن الغرفة آمنة، وأن المشتبه به تصرَّف بمفرده، لافتًا إلى أن ضباط إنفاذ القانون تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، لكنه به لم يصب بأذى.

وقال كارول، إن الرجل ركض عبر نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق وتمَّ "اعتراضه"، مضيفًا: "في هذه المرحلة، نعلم أن قوات إنفاذ القانون تبادلت إطلاق النار مع الشخص المعني".

وأضاف كارول، أنه رغم أن الرجل لم يُطلَق عليه النار، فإنه نُقل إلى مستشفى محلي، لافتًا إلى أن أحد ضباط قسم الزي الرسمي في جهاز الخدمة السرية أصيب في سترته الواقية، ونُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ووصف الضابط بأنه يتمتع بمعنويات عالية.

وقال كارول، إن المشتبه به "كان مسلحًا ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين، وبينما كان يركض نحو نقطة التفتيش، اعترضه أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية".

لم تعلن السلطات الأمريكية بعد الدوافع وراء قيام كول توماس ألين بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، فيما تؤكد الجهات الأمنية أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية أن ألين يقيم في ولاية كاليفورنيا ويعمل معلماً ومطور ألعاب، إلا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول مهنته أو تفاصيل حياته الشخصية.

وصرح مسؤولون في سلطة إنفاذ القانون أن المشتبه ليس لديه سجل جنائي ولم يكن على رادار سلطات إنفاذ القانون في واشنطن.

مدير الخدمة السرية: نظام الحماية لدينا يعمل بشكل جيد

وقال مدير الخدمة السرية الأميركية، شون كوران، إن عناصره "أدّوا عملهم بشكل رائع" خلال الحادث الذي وقع في عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيراً إلى سرعة القبض على المشتبه به كدليل واضح على كفاءة التدريب.

وأضاف: "رأينا ما يفعلونه، وعندما اندفع ذلك الشخص نحو نقطة التفتيش، تم القبض عليه". وتابع: "هذا يثبت أن نظام الحماية متعدد الطبقات يعمل جيداً"، وفق ما أوردت شبكة CNN.

العدل

وأفاد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي بأنه سيتم إعداد قائمة اتهامات بحق المشتبه به في حادث إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال: "نقوم حاليًا بالإجراءات اللازمة في موقع الحادث، والعدالة ستتحقق.. أعد بذلك".

ذئب منفرد

أعلن ترامب أن السلطات الأمنية داهمت شقة المشتبه به في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن على خلفية حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن منفذ الهجوم بات قيد الاعتقال، واصفاً إياه بأنه "شخص مريض للغاية".

وأضاف ترامب أن المهاجم كان بحوزته العديد من الأسلحة ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما اقتحم نقطة تفتيش أمنية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.

لكن ترامب أفاد في وقت سابق "لا يمكن أبداً أن نعرف" ما إذا كان الحادث على صلة بحرب إيران، مشيراً إلى أن المحققين يعملون على تحديد دوافع مطلق النار، الذي وصفه بأنه "ذئب منفرد".

وتداولت حسابات في الولايات المتحدة معلومات غير رسمية تشير إلى أن ألين يقيم في ولاية كاليفورنيا ويعمل معلماً، إلا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول مهنته أو تفاصيل حياته الشخصية.

وأعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدراليةFBI" " يوم الأحد، أن مشتبهًا به أطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وتم إخلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعة الحفل، الذي كان مقررًا في فندق هيلتون.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به أطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية لكنه بخير.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه تم احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

من جهتها، أكدت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، أن ترامب والسيدة الأولى ميلانيا "بأمان" بعد حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كانا يحضرانه.

وقال بيان للوكالة المفوضة بحماية الرؤساء والشخصيات الهامة "الرئيس والسيدة الأولى بأمان (مع) جميع الشخصيات الخاضعة للحماية"، مشيرًا إلى أن شخصًا واحدًا قيد الاحتجاز والحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل.