رسالة من ترامب للشعب الأمريكي بعد محاولة اغتياله..

واشنطن / وكالات /

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مباشرة عقب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون".

ووصفت تقارير أمنية إطلاق النار بمحاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي بشكل مباشر.

وقال ترامب في كلمته إن "إطلاق النار كان يستهدفني، أعتقد ذلك"، مؤكدا أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال المنفذ، مشيرا إلى أن أحد عناصر الأمن أُصيب خلال العملية لكنه "بحالة جيدة".

وأوضح ترامب أن هذه الحادثة ليست الأولى، قائلا إن "هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي"، مضيفا أن "محاولات اغتيالي تتكرر"، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به. وانتقد مستوى التأمين في موقع الحفل، معتبرا أن "مبنى العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف"، ومؤكدا أنه سيتم "مراجعة ظروف حادث إطلاق النار بشكل كامل".

وكشف الرئيس الأمريكي أن المشتبه به "شخص مريض للغاية" ويقيم في ولاية كاليفورنيا، لافتا إلى أن السلطات قامت بمداهمة شقته هناك بعد توقيفه في واشنطن. وشدد على أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الهجوم لا علاقة له بإيران"، مضيفا أن المنفذ "لم يكن مدعوما من أي جهة".

وأشار ترامب إلى أن عناصر الخدمة السرية رفضوا استكمال الحفل بعد الحادث، وأن المهاجم "لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة التي كنا فيها، وتمت السيطرة عليه من مسافة بعيدة". وتحدث عن اللحظات الأولى للهجوم قائلا: "كنت أراقب ما يجري وكان ينبغي علي الانحناء وأخذ وضعية الحماية بسرعة".

وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن "مهنتي تقع ضمن المهن الخطيرة"، مؤكدا في الوقت ذاته: "لست من النوع الذي ينهار تحت الضغط". ودعا في ختام تصريحاته الأمريكيين إلى "الالتزام بحل الخلافات سلمياً والابتعاد عن العنف"، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافع المنفذ، وسط حالة استنفار أمني واسعة أعقبت إطلاق النار الذي حول أحد أبرز الفعاليات الإعلامية في واشنطن إلى مشهد طارئ غير مسبوق.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

الخدمة السرية تكشف

رجَّحت الشرطة الأمريكية، بأن تكون حادثة إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون، حيث أقيم حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، فردية، مشيرة إلى أن المشتبه به كان نزيلًا في الفندق.

وقال جيف كارول، القائم بأعمال رئيس شرطة إدارة شرطة واشنطن: "بناءً على المعلومات الأولية، نعتقد أن المشتبه به كان نزيلًا هنا في الفندق، لقد حجزنا له غرفة، وسنتبع الإجراءات المناسبة لتحديد ما كان بداخلها".

وأكد بأن الغرفة آمنة، وأن المشتبه به تصرَّف بمفرده، لافتًا إلى أن ضباط إنفاذ القانون تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، لكنه به لم يصب بأذى.

وقال كارول، إن الرجل ركض عبر نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق وتمَّ "اعتراضه"، مضيفًا: "في هذه المرحلة، نعلم أن قوات إنفاذ القانون تبادلت إطلاق النار مع الشخص المعني".

وأضاف كارول، أنه رغم أن الرجل لم يُطلَق عليه النار، فإنه نُقل إلى مستشفى محلي، لافتًا إلى أن أحد ضباط قسم الزي الرسمي في جهاز الخدمة السرية أصيب في سترته الواقية، ونُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ووصف الضابط بأنه يتمتع بمعنويات عالية.

وقال كارول، إن المشتبه به "كان مسلحًا ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين، وبينما كان يركض نحو نقطة التفتيش، اعترضه أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية".

أعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI"، اليوم الأحد، أن مشتبهًا به أطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وتم إخلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعة الحفل، الذي كان مقررًا في فندق هيلتون، وأضاف المسؤول أن المشتبه به أطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية لكنه بخير.

وقال جهاز الخدمة السرية: إنه تم احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.