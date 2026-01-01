نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم “بقوة” أهدافا لحزب الله في لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السبت إنه أصدر تعليمات للجيش بأن يهاجم “بقوة” أهدافا لحزب الله في لبنان، وذلك بعد إعلان الجيش أن الحزب انتهك وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء ان نتنياهو أمر الجيش “بمهاجمة أهداف لحزب الله بقوة في لبنان”، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع.

وحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، هذا الإعلان يأتي “في ظل خروقات وقف إطلاق النار العديدة من جانب حزب الله”.

ويوم أمس، تطرق نتنياهو بشكل غير مباشر في كلمة مصورة له، إلى تمديد وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس ترامب، إنه يضغط على إيران بشدة، اقتصاديا وعسكريا على حد سواء، ونحن نعمل بتعاون كامل”.

وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على لبنان.. لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح أن حزب الله يحاول تخريب ذلك”.

من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن التفاوض مع إسرائيل “ليس استسلاما” وأن الأولوية هي “لاستعادة السيادة الكاملة غير المنقوصة”، وأن الدولة هي وحدها “صاحبة القرار في التفاوض”.

إلا أن النائب اللبناني عن “حزب الله” علي فياض انتقد إعلان الرئيس ترامب، معتبرا أن الهدنة لا معنى لها في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية من اغتيال وقصف وإطلاق نيران، وفي ظل استمرار الإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية.

يذكر أن البيت الأبيض استضاف مساء الخميس الجلسة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وفي ختامها أعلن الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

في المقابل، تستمر الخروقات الإسرائيلية لهذه الهدنة، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير لمنازل في القرى اللبنانية الحدودية، ويستهدف “عناصر في حزب الله”، وفق وصفه، كما يهاجم مباني ومواقع بزعم أنها بنى عسكرية.

ويرد “حزب الله” بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي ومستوطنات الشمال، في إطار الرد على هذه الخروقات.

ويؤكد “الحزب” أنه ينفذ عملياته الحالية “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واعتداءاته على المدنيين وتدمير منازلهم وقراهم في جنوب لبنان، استنادا إلى حق مقاومة الاحتلال”.