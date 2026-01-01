حرس الثورة الإيراني يوجه رسالة لأمريكا: الخيار الوحيد المتبقي أمامكم هو الخروج من المنطقة وقواتنا جاهزة لأي عدوان

توجّه حرس الثورة الإسلامية في إيران إلى الأميركيين بالقول إنّه “من الأفضل لهم أن يقبلوا الواقع، وأن لا يجعلوا أنفسهم ألعوبة بيد نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال)”.

وأضاف الحرس أنّه على الأميركيين إلقاء نظرة على قواعدهم المدمّرة في المنطقة التي لم تعد قابلة للإحياء والترميم، مُحدّداً أنّ الخيار الوحيد المتبقّي أمامهم هو الخروج السريع وغير المشروط من المنطقة.

وبشأن مضيق هرمز، أكد الحرس أنّ السيطرة على الممر المائي والحفاظ على الآثار الردعية لذلك هو الاستراتيجية القطعية لإيران في ظلّ استمرار الحرب المفروضة.

وذكّر بالالتزام بتسيير وتسهيل حركة القطع البحرية لكلّ الدول باستثناء السفن التابعة “للعدو الأميركي – الصهيوني والمرتبطين بهم”.

وأكد حرس الثورة أنّ العدوان العسكري الأميركي على أصفهان كان تكراراً للخطأ الاستراتيجي نفسه في طبس، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تتعظ بعد من هزيمتها التاريخية ونزعتها العدوانية مستمرة.

وشدّد حرس الثورة على جاهزية القوات المسلحة في الجبهات كافة للتصدّي لأيّ نوع من الإجراءات المعادية.

وفي السياق، حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي، في وقتٍ سابقٍ اليوم، من أنّ استمرار “الحصار والقرصنة والسرقة البحرية” من قبل الجيش الأميركي في المنطقة سيُقابل بردّ قوي من القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد المقرّ أنّ على الولايات المتحدة أن تدرك أنّ القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بقدرة واستعداد أكبر من السابق للدفاع عن سيادة إيران ومصالحها الوطنية.

وأضاف أنه في حال تكرار العدوان من قبل الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فإنّ القوات الإيرانية ستُلحق بهما خسائر “أشدّ وأقسى”.