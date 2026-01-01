ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر ألى إسلام آباد وعراقجي يغادرها إلى مسقط

السبت 25 أبريل 2026 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" عن قراره بإلغاء رحلة وفده، الذي كان يضم ويتكوف وكوشنر، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأضاف لن يرسل  وفده للقيام  برحلة تستغرق 18 ساعة لـ "التحدث عن لا شيء".
واعتبر ترامب أنه "يمتلك كل أوراق الصراع"، وبالتالي لا يجد جدوى من بذل جهد دبلوماسي يرى أنه لا يقدم نتائج ملموسة في هذه المرحلة.
ووجه ترامب رسالة مباشرة لطهران، مؤكدا أن "الإيرانيين يمكنهم الاتصال بالولايات المتحدة في أي وقت يريدونه"، معلنا بذلك أن على طهران هي من تطرق باب التفاوض إذا أرادت ذلك.

من جهته غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء السبت، بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادة الباكستانية، وذلك قبيل وصول الوفد الأمريكي المفوض من الرئيس دونالد ترامب لبدء محادثات غير مباشرة حول مسودة وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر رسمية باكستانية أن عراقجي اختتم زيارته التي شملت لقاءات منفصلة مع رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير.

وخلال هذه المباحثات، وضع عراقجي الجانب الباكستاني في صورة "الخطوط الحمراء" التي تتمسك بها طهران في أي اتفاق قادم، مؤكدا أن بلاده ستواصل التفاعل مع جهود الوساطة التي تقودها باكستان حتى الوصول إلى نتائج ملموسة.

