"معاريف" تشن هجومًا حادًا على نتنياهو: جلب لنا أكبر كارثة وسياساته تقود إسرائيل للخراب والدمار وتفكك داخلي خطير

القدس المحتلة/سما/

شنت صحيفة “معاريف” العبرية هجومًا حادًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرة أن ما تشهده إسرائيل من دمار وخراب هو “نتاج مباشر لسياساته وقراراته”.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو “جلب على إسرائيل أكبر كارثة مرت عليها”، مشيرة إلى أن الأخطر في هذه الأزمة يتمثل في تعمّق الانقسام الداخلي، الذي وصفته بأنه “الشرخ الذي قد يؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي”.

وأضافت أن ما يجري حاليًا هو “من صنع يدي نتنياهو”، في إشارة إلى تحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والمجتمعية، واصفة سياساته بأنها تقود نحو ما أسمته “ملاك الخراب”، وفق “شهاب”.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الحروب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات، لا سيما في إيران ولبنان وقطاع غزة، دون تحقيق الأهداف المعلنة، ما يفاقم حالة الجدل والانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية “الإسرائيلية”.