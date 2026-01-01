  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"معاريف" تشن هجومًا حادًا على نتنياهو: جلب لنا أكبر كارثة وسياساته تقود إسرائيل للخراب والدمار وتفكك داخلي خطير

السبت 25 أبريل 2026 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" تشن هجومًا حادًا على نتنياهو: جلب لنا أكبر كارثة وسياساته تقود إسرائيل للخراب والدمار وتفكك داخلي خطير



القدس المحتلة/سما/

شنت صحيفة “معاريف”  العبرية هجومًا حادًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرة أن ما تشهده إسرائيل من دمار وخراب هو “نتاج مباشر لسياساته وقراراته”.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو “جلب على إسرائيل أكبر كارثة مرت عليها”، مشيرة إلى أن الأخطر في هذه الأزمة يتمثل في تعمّق الانقسام الداخلي، الذي وصفته بأنه “الشرخ الذي قد يؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي”.

 

وأضافت أن ما يجري حاليًا هو “من صنع يدي نتنياهو”، في إشارة إلى تحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والمجتمعية، واصفة سياساته بأنها تقود نحو ما أسمته “ملاك الخراب”، وفق “شهاب”.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الحروب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات، لا سيما في إيران ولبنان وقطاع غزة، دون تحقيق الأهداف المعلنة، ما يفاقم حالة الجدل والانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية “الإسرائيلية”.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي الفاشل "الفانتازيا" لإسقاط النظام في إيران

14 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة ..

بسبب تصريحاته عن مهاجمة إيران دون تنسيق.. نتنياهو يوبخ وزير دفاعه كاتس علنًا وبشدة في اجتماع الكابينت

“السن بالسن والعين بالعين”.. إيران: أي اعتداء على منشآتنا النفطية سيقابل باستهداف مماثل بالسعودية والأهداف جاهزة

انتخابات نيوجرسي: 4 ملايين دولار فلسطينية لدعم مرشح في مواجهة للوبي الصهيوني ..

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران

15 عاماً من التجسس الصامت… جاسوس هولندي للموساد يكشف: العمليات "الأكثر خطورة" ضد إيران

الأخبار الرئيسية

‏آنا كاسباريان : اغتيال الصحافيّة آمال خليل مجزرة والقتلة وحوشٌ إرهابيّةٌ وإسرائيل تُسيطِر سيطرةً تامّةً على ترامب

السيسي: هناك مساع مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ونرفض أي مساومة ويجب تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الفلسطينيون يتوجهون لصناديق الاقتراع: انتخابات محلية بالضفة ودير البلح تكسر غياباً دام 22 عاماً

15 عاماً من التجسس الصامت… جاسوس هولندي للموساد يكشف: العمليات "الأكثر خطورة" ضد إيران

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران