السيسي: هناك مساع مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ونرفض أي مساومة ويجب تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

القدس المحتلة/سما/

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن هناك “مساعي مدبرة” لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس المصري، بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/ نيسان من كل عام.

وخلال الكلمة، أشار السيسي إلى أن “منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية مع مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها”.

وبشأن القضية الفلسطينية، أضاف: “يجب التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع”.

وجدد رفض مصر “القاطع الذي لا يقبل تأويلا أو مساومة، لأي مسعى يرمي إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان”.