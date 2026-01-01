السيسي: هناك مساع مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ونرفض أي مساومة ويجب تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

السبت 25 أبريل 2026 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن هناك “مساعي مدبرة” لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

 

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس المصري، بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/ نيسان من كل عام.
وخلال الكلمة، أشار السيسي إلى أن “منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية مع مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها”.
وبشأن القضية الفلسطينية، أضاف: “يجب التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع”.
وجدد رفض مصر “القاطع الذي لا يقبل تأويلا أو مساومة، لأي مسعى يرمي إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان”.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي الفاشل "الفانتازيا" لإسقاط النظام في إيران

14 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة ..

بسبب تصريحاته عن مهاجمة إيران دون تنسيق.. نتنياهو يوبخ وزير دفاعه كاتس علنًا وبشدة في اجتماع الكابينت

“السن بالسن والعين بالعين”.. إيران: أي اعتداء على منشآتنا النفطية سيقابل باستهداف مماثل بالسعودية والأهداف جاهزة

انتخابات نيوجرسي: 4 ملايين دولار فلسطينية لدعم مرشح في مواجهة للوبي الصهيوني ..

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران

3 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

‏آنا كاسباريان : اغتيال الصحافيّة آمال خليل مجزرة والقتلة وحوشٌ إرهابيّةٌ وإسرائيل تُسيطِر سيطرةً تامّةً على ترامب

"معاريف" تشن هجومًا حادًا على نتنياهو: جلب لنا أكبر كارثة وسياساته تقود إسرائيل للخراب والدمار وتفكك داخلي خطير

الفلسطينيون يتوجهون لصناديق الاقتراع: انتخابات محلية بالضفة ودير البلح تكسر غياباً دام 22 عاماً

15 عاماً من التجسس الصامت… جاسوس هولندي للموساد يكشف: العمليات "الأكثر خطورة" ضد إيران

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران