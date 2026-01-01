مستوطن متطرف ..زامير يرشح بار خليفا لقيادة قوات الاحتلال في الضفة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن توجه لدى رئيس الأركان إيال زامير لتعيين اللواء "دادو بار خليفا" قائدا جديدا للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (المسؤولة عن الضفة الغربية)، خلفا للقائد الحالي آفي بلوت.

وأفادت التقارير بأن رئيس الأركان رفع توصيته الرسمية إلى المستوى السياسي، بانتظار المصادقة النهائية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس.

ويشغل بار خليفا حاليا منصب رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، وسبق له أن تولى قيادة اللواء الجنوبي في قطاع غزة، وهي تجربة منحته خبرة في التعامل مع مناطق الاحتكاك المعقدة.

ويرى مراقبون أن اختيار بار خليفا، الذي ينتمي لتيار الصهيونية الدينية ويسكن في إحدى المستوطنات، قد يهدف إلى تهدئة التوتر القائم بين قيادة الجيش وقادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التوصية في ظل تقارير استخباراتية تحذر من تصاعد "الإرهاب اليهودي" والجرائم القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهي قضايا اصطدم بها القائد الحالي آفي بلوت بشكل علني ومباشر خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقع أن يلعب الوزير بتسلئيل سموتريتش دورا مؤثرا في حسم هذا التعيين، نظرا لتدخله المباشر في إدارة شؤون المستوطنين بالضفة الغربية وصلاحياته الواسعة داخل وزارة الجيش.

وفي حال تمت المصادقة على التعيين، سيتولى بار خليفا مهامه في واحدة من أكثر المناطق سخونة وتفجرا، حيث تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وشمال الضفة الغربية، بالتزامن مع توسع استيطاني غير مسبوق في مختلف المحافظات.