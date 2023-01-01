3 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرين، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وحي الزيتون شرقاً، فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية باستهداف مدفعي للمناطق الشرقية للقطاع.

وقالت مصادر محلية ان 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين بقصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفلة ماسة العوضية بنيران الاحتلال في الرأس داخل مركز إيواء للنازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيبت فتاة جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنبلة على منزلها في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة فجر اليوم، قبل أن تُجدد جددت استهدافها لذات المنطقة والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، رُصد تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في المناطق الجنوبية، بينما تواصل القصف المدفعي شرق خانيونس.

وفي السياق، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 197 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيداً، إضافة إلى 2235 إصابة. بينما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,568 شهيداً، إلى جانب 172,338 إصابة.