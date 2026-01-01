استطلاع معاريف: بينت يتقدم والليكود لم يعد أكبر الأحزاب في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع رأي جديد أن معظم الناخبين في دولة الكيان متمسكين بمواقفهم، مع حدوث تقلبات طفيفة فقط داخل الكتل نفسها، حسب استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية.

ولأول مرة منذ 26 يونيو 2025، يتنافس الليكود وحزب نفتالي بينيت، بينيت 2026، في سباق متقارب، في بداية عملية ”زئير الأسد“، كان الليكود متقدماً بستة مقاعد على بينيت. لكن منذ ذلك الحين، خسر الليكود ثلاثة مقاعد بينما كسب بينيت ثلاثة.

هذا الأسبوع، خسر الليكود مقعدًا واحدًا، لكن حزب ”عوتسما يهوديت“ كسب مقعدًا واحدًا، مما ترك التوازن العام بين الكتل دون تغيير. ونتيجة لذلك، تحتفظ المعارضة مرة أخرى بأغلبية 61 مقعدًا بدون الأحزاب العربية، بينما يظل الائتلاف عند 49 مقعدًا. أما حزب الصهيونية الدينية (2.8%)، و”أزرق-أبيض“ (1.7%)، و”الاحتياطيين“ (2%)، و”بلد“ (1.4%)، فجميعها تقع تحت عتبة الدخول إلى الكنيست.

ويظهر انقسام مماثل حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار في انتظار رد إيران. ويميل ما يقرب من نصف المستجوبين (42%) إلى اعتبار هذه الخطوة خطأً، في حين يعتبرها حوالي ربعهم (28%) قراراً صائباً. وقال 30% آخرون إنهم لا يعرفون.

أُجري الاستطلاع في 23 أبريل على 502 مشاركاً، يمثلون عينة من السكان البالغين في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، بما في ذلك اليهود والعرب. ويبلغ الحد الأقصى لهامش الخطأ 4.4%.