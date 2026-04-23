وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة فنية حافلة

الخميس 23 أبريل 2026 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة فنية حافلة



سما / وكالات /

وفيت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء الفنانة القديرة حياة الفهد، بعد صراع مع المرض وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وجاءت وفاة الفنانة حياة الفهد، التي تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني أثرت خلالها الساحة الخليجية والعربية بعشرات الأعمال الخالدة عن عمر يناهز 78 عاما.
وخلفت وفاة “سيدة الشاشة الخليجية” إرثاً فنياً كبيراً سيبقى في ذاكرة الأجيال كواحدة من أبرز رموز الدراما.
وكانت الفنانة الراحلة قدمت خلال مسيرتها الطويلة أعمالًا فنية مؤثرة في المسرح والتلفزيون، تركت من خلالها بصمة بارزة في ذاكرة الجمهور.
وشاركت حياة الفهد في عدد كبير من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا على مستوى الكويت والخليج، وأسهمت في تطوير المشهد الدرامي، عبر أدوار متنوعة جسّدت قضايا اجتماعية وإنسانية.
ويُنظر إلى رحيلها على أنه خسارة كبيرة للساحة الفنية الخليجية، بالنظر إلى تاريخها الممتد وعطائها الذي استمر لعقود.

