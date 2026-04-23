إقالة وزير البحرية الأمريكية

الخميس 23 أبريل 2026 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أُقيل جون فيلان من منصبه كوزير للبحرية بعد أشهر من التوتر المتصاعد مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأُعلن عن رحيله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل.

وذكر بارنيل في منشوره أن هيغسيث ونائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ "ممتنان للوزير فيلان لخدمته للوزارة والبحرية الأمريكية".

أفاد خمسة مسؤولين بأن فيلان، جامع الأعمال الفنية الملياردير وداعم حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، أُجبر على الاستقالة بعد خلافات متكررة مع كل من هيغسيث وفينبرغ حول إدارته لقطاع بناء السفن ومجموعة من القضايا الأخرى.

وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، إن فيلان طُلب منه التنحي.

