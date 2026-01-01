مصادر عبرية : جسر جوي أمريكي لتعبئة مخازن سلاح الجو الإسرائيلي

الخميس 23 أبريل 2026 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 ذكرت القناة العبرية 12 يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت جسرا جويا لتعبئة مخازن سلاح الجو الإسرائيلي بالذخائر؛ استعداداً لاحتمال تجدد الحرب مع إيران.

وكانت القناة نفسها نقلت عن مصادر، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن الرئيس دونالد ترامب حدد يوم الأحد المقبل موعدًا نهائيًا للمفاوضات مع إيران.

وبحسب تقرير القناة، فإن ترامب لم يقم بتحديد هذا التاريخ، لكن هذا هو الفهم في إسرائيل بعد التحديث الذي تلقوه من الأمريكيين.

وأوضحت أن هذا هو الوقت الذي ستحتاجه حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة للوصول إلى المنطقة. 

ومن المنتظر أن يعقد رئيس وزراء دولة الاحتلال  بنيامين نتنياهو  يوم الخميس مناقشات إضافية حول هذه القضية لاستكمال الاستعدادات في مجالي الدفاع والهجوم.

