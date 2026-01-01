سفير الإمارات لدى واشنطن معلقاً على تصريح للرئيس الاميركي ترامب: قراءة خاطئة للحقائق

أكد سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، أن أي اقتراح يفترض أن الإمارات بحاجة إلى دعم مالي خارجي هو "قراءة خاطئة للحقائق".

وجاء رد السفير بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول دراسة فكرة "تبادل العملات" مع الدولة الخليجية الحليفة لواشنطن.

ونشرت سفارة أبوظبي لدى واشنطن تصريحات للعتيبة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" قال فيها: "نُقدّر كثيرا اعتراف الرئيس ترامب بدولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للولايات المتحدة، ويعكس هذا الاعتراف عمق العلاقة المبنية على المصالح المشتركة والاستثمار المتبادل والثقة الاستراتيجية طويلة الأمد".

وأضاف سفير الإمارات في أمريكا قائلا: "أي طرح يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى دعم مالي خارجي هو قراءة خاطئة للحقائق".

وأكد أن الإمارات العربية المتحدة تُعدّ من أكثر الاقتصادات مرونة من الناحية المالية في العالم، مدعومة بأكثر من تريليوني دولار من الأصول الاستثمارية السيادية.

وأردف العتيبة قائلا: "يحتفظ البنك المركزي الإماراتي بأكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية ولدى الإمارات قطاع مصرفي يضم ودائع بقيمة تقارب 1.5 تريليون دولار".

وأفاد السفير الإماراتي بأن هذه القوة هي السبب الرئيسي وراء استثمار الإمارات العربية المتحدة بالفعل أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع وجود مسار واضح لنمو هذا الرقم بشكل كبير.

وختم العتيبة بالقول: "ستستمر الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في الازدهار معا لعقود قادمة، ليس لأن أحدهما يعتمد على الآخر في الدعم، بل لأن كليهما يستفيد من واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في العالم".

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات لشبكة "CNBC" قال فيها إن واشنطن تدرس تقديم مساعدة مالية للإمارات وتنظر في إبرام اتفاق تبادل عملات معها.

وخلال المقابلة صرح ترامب بأن الإمارات حليف جيد، وأشار إلى أن واشنطن تدرس وسائل للمساعدة بما في ذلك إمكانية اتفاق مبادلة عملات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تقارير تفيد بأن مسؤولين إماراتيين بدأوا مناقشات مع صانعي السياسات الأمريكيين حول تأمين آليات دعم مالي في حال تفاقم الصراع الجاري مع إيران.

وبحسب تقرير لـ "Wall Street Journal"، طرح محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالما فكرة خط مبادلة عملات خلال اجتماعات في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي ومسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي، ووصفت الصحيفة المناقشات بأنها تمهيدية ووقائية.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية إلى تعطيل قنوات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك صادرات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وهو شريان حاسم لتجارة الطاقة العالمية.

وحذر المسؤولون من أن التعطيل الممتد قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ويضعف ثقة المستثمرين.