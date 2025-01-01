  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء بينهم 3 أطفال في مجزرة اسرائيلية مروعة شمال غزة

الخميس 23 أبريل 2026 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء بينهم 3 أطفال في مجزرة اسرائيلية مروعة شمال غزة



غزة/سما/

استشهد ، مساء الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال ،وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي قرب مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 مواطنين من بينهم 3 أطفال ،وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد القسام في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

وأشارت المصادر إلى أن الشهداء نقلوا إلى مستشفى الشفاء وهم عبود محمود العابد، وعلاء نبيل حسين بعلوشة، ومحمد بهاء نبيل بعلوشة، وانس ايهاب ابو فول، وصلاح محمود العابد.

وارتفع عدد الشهداء الاربعاء إلى6 شهداء  ومصابون تزامنًا مع تواصل التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة وخرق الهدنة الهشة، رغم سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار منذ 195 يومًا، عبر استهدافات مباشرة وإطلاق نار وقصف مدفعي.

وتواصل قوات الاحتلال، منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو تاريخ توقيع اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، ارتكاب خروقات وانتهاكات جسيمة للهدنة، تشمل إطلاق النار والقصف وعمليات نسف المنشآت المدنية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط إصابات متكررة.

