مسؤولون أمريكيون يؤكدون ان ترامب متردد في قبول سيناريو استئناف الضربات ضد إيران مجددا..

الأربعاء 22 أبريل 2026 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمريكيون يؤكدون ان ترامب متردد في قبول سيناريو استئناف الضربات ضد إيران مجددا..



وكالات - سما-

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، لكنه يتردد في قبول هذا السيناريو.
وأفادت الصحيفة: “ترامب غير متحمس لاستئناف الضربات ضد إيران، لكنه يبقي هذا الخيار مفتوحا”.
ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، فقد استفسر ترامب من مستشاريه حول العمليات المستقبلية المحتملة ضد إيران خلال اجتماعات عقدت يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن سابقا تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات ضد الجمهورية الإسلامية، استجابة لطلب القيادة الباكستانية بمنح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع. وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية لا يزال قائما.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية. وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة تذكر، مع عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال العدائية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية.

