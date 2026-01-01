شرطة بيتونيا تحبط عملية اختطاف مواطن وتقبض على أحد المتورطين

الأربعاء 22 أبريل 2026 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أحبط مركز شرطة بيتونيا، اليوم الأربعاء، عملية اختطاف أحد المواطنين تحت تهديد السلاح في مدينة بيتونيا غرب رام الله، وتمكن من القبض على أحد المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن مجموعة من الخارجين عن القانون حاولت اختطاف أحد المواطنين، قبل أن تتدخل الشرطة وتفشل العملية خلال وقت قياسي.

وأضافت أنه خلال عملية الخطف وقع حادث سير مع الخاطفين، الذين استولوا على مركبة أخرى للفرار من المكان، إلا أن مركز شرطة بيتونيا تمكن من إحباط العملية وضبط مركبتين استخدمتا في الجريمة.

وأكدت الشرطة أنها تواصل إجراءاتها الأمنية لملاحقة باقي المتورطين في عملية الخطف، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

IMG_4465

