مجموعة بنك فلسطين تقلص انبعاثاتها الكربونية بنسبة 55.8%

الأربعاء 22 أبريل 2026 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة بنك فلسطين تقلص انبعاثاتها الكربونية بنسبة 55.8%



رام الله/سما/

أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن تحقيق إنجاز جوهري في الالتزام بالحفاظ على البيئة وتعزيز العمل لمجابهة التغير المناخي عبر خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 55.8% خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025، في خطوة تضعها في موقع ريادي، والعمل ضمن المؤسسات المالية التي تتبنى ممارسات ممثلة نحو الاستهلاك المسؤول، وذلك ضمن إطار استراتيجي متكامل يراعي التوازن بين الأداء المالي والأثر البيئي والاجتماعي، ويسهم فعليًا في الحد من آثار التغير المناخي.

 

ويأتي هذا التطور في سياق استراتيجية مؤسسية متكاملة، تشرف عليها مجلس الإدارة والإدارة العليا من خلال لجنة متخصصة، وهي لجنة الاستدامة، تعمل على دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة في جوهر عمليات المجموعة. حيث عملت المجموعة على تقليل هذه الانبعاثات عن طريق مبادراتها الداخلية المختلفة الهادفة إلى تبني مبادئ الاستهلاك المسؤول، والذي يعمل على الحفاظ على الموارد والحد من استنزافها. ويعد الاستثمار في محطة جمالة للطاقة المتجددة في منتصف العام 2024 أحد أبرز محطات هذا التحول، حيث عمل بنك فلسطين على استخدام الطاقة النظيفة الناتجة عن المحطة والتي بلغت 2.8 مليون كيلوواط ساعة في عام 2025، مقارنة بنحو 1.4 مليون كيلوواط ساعة في عام 2024، الأمر الذي أسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها.

ولا يرتبط هذا الإنجاز بالبعد البيئي فقط، وإنما يتوسع ليشمل كافة محاور الاستدامة، حيث إن له أثره الواضح على البعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ تعزز المجموعة هذه الجوانب مرتكزة على استراتيجية حوكمة رشيدة تضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، بحيث تحرص المجموعة على مواءمة استراتيجيتها مع أفضل المعايير الدولية، بما في ذلك إعداد تقارير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، كأداة لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة بالمصارحة والمكاشفة.

